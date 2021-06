Dies­mal darf die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Kol­pings­fa­mi­lie am Frei­tag, 25.06.2021 um 19 Uhr statt­fin­den. Damit die Abstands­re­ge­lung ein­ge­hal­ten wer­den kann, fin­det die­se in der Pfarr­kir­che Don Bos­co statt. Wie bei so vie­len ande­ren Ver­ei­nen auch, konn­te 2020 kei­ne JHV abge­hal­te wer­den, daher wer­den an die­sen Abend zwei Geschäfts­jah­re abge­han­delt. Es fin­den außer­dem Neu­wah­len statt, aber man muss kei­ne Beden­ken haben, dass die­se JHV viel län­ger als gewöhn­lich dau­ert. 2020 konn­ten Coro­na bedingt nur sehr wenig Ver­an­stal­tun­gen statt­fin­den, daher sind die Berich­te aus die­sem Jahr auch sehr kurz. Bit­te für die­se Ver­an­stal­tung unter anmeldung@​kolping-​forchheim.​de oder bei der Vor­sit­zen­den Maria Weber (Tele­fon 09191/ 66635) anmelden