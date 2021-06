Was­ser­ret­tungs­sta­ti­on Fich­tel­see fei­er­lich in Dienst gestellt

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag (22.05.) wur­de die neue Was­ser­ret­tungs­sta­ti­on am Fich­tel­see in den Dienst gestellt. Sie bie­tet den wach­ha­ben­den Was­ser­wäch­tern nun…