Der gro­ße Foto­wett­be­werb „So schön ist Ober­fran­ken“ geht in eine neue Run­de! Der Bezirk Ober­fran­ken sucht in die­sem Jahr unter dem Mot­to „Was­ser“ die schön­sten Bil­der aus unse­rer Regi­on. Alle Per­so­nen, die Spaß am Foto­gra­fie­ren haben, kön­nen bis ein­schließ­lich 31. August 2021 ihre Auf­nah­men ein­sen­den. Die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner haben die Chan­ce auf bis zu 1000 Euro.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm ruft zur Teil­nah­me auf: „Der dies­jäh­ri­ge Foto­wett­be­werb soll und kann jeg­li­che Form von Was­ser auf­grei­fen. Es gibt zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten: Von den vie­len Bächen und Flüs­sen, die durch unse­re wun­der­schö­ne Regi­on flie­ßen, über unse­re sehens­wer­ten Seen und Auen bis hin zu Schnee­land­schaf­ten, Was­ser­spie­ge­lun­gen oder Trop­fen. Der Krea­ti­vi­tät sind kei­ne Gren­zen gesetzt. Wir freu­en uns auf ihre Ideen und Einsendungen!“

Hen­ry Schramm bedankt sich beim Spar­kas­sen­be­zirks­ver­band Ober­fran­ken mit dem Kulm­ba­cher Land­rat Klaus Peter Söll­ner an der Spit­ze für die erneu­te finan­zi­el­le Unterstützung.

Die Teil­nah­me­pha­se des Foto­wett­be­werbs erstreckt sich vom 18. Juni bis zum 31. August 2021. Nach Ein­sen­de­schluss wählt eine Jury die zwölf besten Bil­der aus. Die Gewin­ne­rin bzw. der Gewin­ner kann sich über 1000 Euro freu­en, die elf wei­te­ren Foto­gra­fin­nen und Foto­gra­fen wer­den mit 100 Euro belohnt. Dar­über hin­aus wird unter zwölf zusätz­li­chen Moti­ven eine Social-Media-Gewin­ne­rin bzw. ein Social-Media-Gewin­ner von der Insta­gram-Com­mu­ni­ty gekürt, die bzw. der eben­falls 100 Euro gewinnt. Zudem wird der Bezirk eini­ge Bil­der für sei­ne Außen­dar­stel­lung in ver­schie­de­nen Medi­en einsetzen.