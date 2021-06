Eine Woche lang abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm: Ange­bot der Umwelt­sta­ti­on Weis­main und Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit in den Sommerferien

„Weg vom Han­dy, raus an die fri­sche Luft“, lau­tet das Mot­to der Feri­en­wo­che, die die Umwelt­sta­ti­on Weis­main mit der kom­mu­na­len Jugend­ar­beit des Land­krei­ses Lich­ten­fels vom 2. bis 6. August 2021 auf dem Bau­ern­hof der Fami­lie Hof­mann in Kösten anbie­tet. Eine Woche lang kön­nen Kin­der im Alter von acht und zehn Jah­ren das Leben rund um den Milch­kuh-Betrieb erle­ben. Aus­flü­ge in die umge­ben­de Natur ergän­zen das abwechs­lungs­rei­che Programm.

Im Mit­tel­punkt ste­hen unse­re Umwelt, die eige­ne Krea­ti­vi­tät und das gemein­sa­me Erle­ben. Spaß, Ruhe und Action sind dabei garantiert.