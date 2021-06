Platz­ver­stei­ge­rung für einen guten Zweck

Seit vie­len Jahr­zehn­ten ver­wan­delt sich die Bay­reu­ther Innen­stadt am ersten Juli­wo­chen­en­de in eine gro­ße Fei­er­mei­le. Neben viel Musik und noch mehr Essen und Trin­ken hat der Stadt­ju­gend­ring immer ein attrak­ti­ves Kin­der- und Fami­li­en­pro­gramm angeboten.

Eigent­lich hat­ten wir gehofft, auch in die­sem Jahr wie­der von Frei­tag bis Sonn­tag auf dem Bür­ger­fest ver­tre­ten zu sein und hat­ten uns bereits ein ganz span­nen­des Pro­gramm für unse­re gro­ßen und klei­nen Besu­cher überlegt.

Aber Coro­na hat noch ein­mal die Plä­ne durch­ein­an­der gebracht und so wer­den wir zumin­dest am Frei­tag, 02.07. mit einer ganz beson­de­ren Akti­on für Auf­merk­sam­keit und Unter­hal­tung sorgen.

Ein Poe­try Slam mit nam­haf­ten Künst­lern in einer ganz beson­de­ren Loca­ti­on. Das span­ne­ste dar­an ist, die Kar­ten dafür gibt es nicht zu kau­fen, son­dern sie wer­den in einer Auk­ti­on zu Gun­sten der Kin­der- und Jugend­ar­beit in Bay­reuth ver­stei­gert. Alle ande­ren kön­nen per Live-Stream von zuhau­se aus teilnehmen.

Die Plät­ze sind auf 25 limi­tiert und kön­nen ab Don­ners­tag­nach­mit­tag 17.06. über die Auk­ti­ons­platt­form Ebay erstei­gert werden.

Der Link zur Auk­ti­on: https://​www​.ebay​.de/​s​c​h​/​s​j​r​b​a​y​r​e​u​t​h​/​m​.​h​t​m​l​?​_​n​k​w​=​&​_​a​r​m​r​s​=​1​&​_​i​p​g​=​&​_​f​rom=

Bei der Auk­ti­on gibt es für ein Start­ge­bot von 20 Euro eine Kar­te, oder für ein Start­ge­bot von 40 Euro zwei Kar­ten für die Ver­an­stal­tung zu ersteigern.

Auf dem Dach des Rat­hau­ses gibt es auch Geträn­ke und klei­ne Snacks, so dass es ein tol­ler Abend im Son­nen­un­ter­gang über den Dächern von Bay­reuth wer­den wird.