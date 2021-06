Wir, die Cobur­ger Grü­nen laden Inter­es­sier­te zu einer Wald­tour durch den Bau­sen­berg an. För­ster und Wald­päd­ago­ge Wolf­gang Weiß ver­mit­telt mit eini­gen Akti­vi­tä­ten, Fak­ten zum Lebens­raum Wald. Es gibt Gele­gen­hei­ten, sich selbst im Wald zu spü­ren und zu er-leben, und der Spaß soll nicht zu kurz kom­men. Die zwei­stün­di­ge Tour ist auch für Fami­li­en geeig­net. Am Ende der Tour besteht die Mög­lich­keit, in der Röge­ner Hüt­te ein­zu­keh­ren. Vor­anmel­dung bit­te bei: leuthaeusser@​gruene-​coburg.​de

Ter­min: Am 27.06.2021 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ort: Start: Veste-Park­platz, Ende: Röge­ner Hütte