Frei­tag, 18.06.2021 um 21:30 Uhr

Die roman­ti­sche Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über den Beruf des „NACHT­WÄCH­TERS“ und über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen. Fin­den Sie her­aus, wie vie­le Stadt­to­re einst stan­den und was davon übrig geblie­ben ist oder wel­che schreck­li­che Kata­stro­phe am 01. Sep­tem­ber 1736 die Stadt heim­such­te. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Nacht­wäch­ter-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind (6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Sams­tag, 19.06.2021 um 21:30 Uhr

Die Hexen­jagd von Pot­ten­stein – Fol­ge dem Schmied von Pot­ten­stein und der Hexe Anna auf dem Weg durch die abend­li­che Stadt. Wir schrei­ben das Jahr 1738, das schlim­me Hoch­was­ser 1718 und die­ses ver­hee­ren­de Feu­er vor etwa zwei Jah­ren ist allei­ne der Hexe Anna zuzu­schrei­ben. Es gibt ein hal­bes Dut­zend Zeu­gen, die beob­ach­tet haben wol­len, wie die­se Hexe mit dem schwar­zen Pul­ver magi­sche Prak­ti­ken voll­zo­gen habe…schwarze Magie ist im Spiel. Es kommt letzt­end­lich vor dem Bür­ger­haus zur Ankla­ge, schul­dig oder unschul­dig? Die Hexen­jagd-Tour dau­ert etwa 1,5 Stun­den. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Prei­se: 12,-€/Erw., 6,-€/Kind (10 ‑14J) auch als Gut­schein zum Ver­schen­ken! Teil­neh­mer­zahl: ab 5 bis ca. 30 Per­so­nen, Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein am Rat­haus, Forch­hei­mer Str. 1, 91278 Pot­ten­stein, Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Tele­fon Mobil: 01575–2713310 – Whats­App – oder über Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Mon­tag, 21.06.2021 von 09:45 bis 10:45 Uhr und Don­ners­tag, 24.06.2021 von 15:30 bis 16:30 Uhr

Qigong im Kur­park Pot­ten­stein – Die geschmei­di­gen, aber auch kräf­ti­gen­den Bewe­gungs­übun­gen aus der Tra­di­tio­nel­len Chi­ne­si­schen Medi­zin (TCM) rich­ten die Wir­bel­säu­le auf, akti­vie­ren scho­nend alle Gelen­ke, har­mo­ni­sie­ren den Fluss des Atems und brin­gen Kör­per und Geist in Ein­klang. Lass‚ die See­le bau­meln und ler­ne „Die 18 Har­mo­nie­fi­gu­ren – Shi­ba­shi“ sowie ande­re Übun­gen aus dem medi­zi­ni­schen Qigong ken­nen. Qigong-Stun­den an die­sen Ter­mi­nen für Urlaubs­gä­ste auf Anfra­ge ein­zeln buch­bar für 12,00 Euro. 5er-Kar­te 60,00 Euro, 10er Kar­te 90,00 Euro. Ort: Kur­park Pot­ten­stein, Anmel­dun­gen erfor­der­lich bei Kurs­lei­te­rin Kat­ja unter Tel: 0170–6004855 oder per SMS anfra­gen. Die Ver­an­stal­tung fin­det auch bei leich­tem Regen statt.

Mitt­woch, 23.06.2021 um 10:00 Uhr

Rund­gang durch die histo­ri­sche Alt­stadt Pot­ten­steins. Treff­punkt vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Forch­hei­mer Str. 1, 91278 Pot­ten­stein. Teil­nah­me kosten­los, Anmel­dung ist erfor­der­lich: 09243 / 70841, Dau­er ca. 90 Minu­ten. Maxi­mal 15 Personen!

Mitt­woch, 23.06.2021 und Frei­tag, 25.06.21 um 17:00 Uhr

Bier­vor­trag mit Umtrunk – Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruck­may­ers Urbräu an der B470. Der Chef des Hau­ses wird sie in die Geheim­nis­se des Bier­brau­ens ein­wei­hen. Preis/​Person 6,00 €. Beginn 17:00 Uhr, Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 0160/94701869. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Don­ners­tag, 24.06.2021 um 14:00 Uhr

Geführ­te Wan­de­rung rund um Pot­ten­stein, Zeit: 14.00 bis 17.00, Geh­zeit ca. 3 Stun­den, Treff­punkt vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Wan­der­füh­rer Johann Bren­del, Teil­nah­me kosten­los, Anmel­dung erfor­der­lich: 09243/70841. Die Wan­de­rung fin­det ab 5 Per­so­nen statt.

Frei­tag, 25.06.2021 um 14:00 Uhr

Exkur­si­on durchs das idyl­li­sche auto­freie Klum­per­tal. Treff­punkt am Wan­der­park­platz ober­halb der Schüt­ters­müh­le in Rich­tung Kir­chen­bir­kig, Dau­er ca. 1,5 Stun­den. Teil­nah­me kosten­los, Anmel­dung unter 09243 / 70841 erfor­der­lich! Die Exkur­si­on fin­det ab 5 Per­so­nen statt, maxi­ma­le Teil­neh­mer­zahl: 15

Frei­tag, 25.06.2021 um 19:00 Uhr

Fei­er­abend­run­de zur „Hohen Lei­te“. Abend­li­che Genie­ßer-Tour zu einem der schön­sten Aus­blicke der Frän­ki­schen Schweiz. Bei der natur­kund­li­chen Wan­de­rung führt unser Weg durch das Land­schafts­schutz­ge­biet auf die „Hohe Lei­te“. Neben einem gran­dio­sen Aus­blick auf die Frän­ki­sche Schweiz bie­tet der Berg­rücken auch noch eine sehr sehens­wer­te Viel­falt an Tie­ren und Pflan­zen, die wir im Lau­fe der Wan­de­rung ent­decken kön­nen. Bit­te anmel­den bei martin.​kreisel@​naturparkinfo.​de 0151 / 41404504, Treff­punkt: Wan­der­park­platz kurz nach Haß­lach in Rich­tung Stei­f­ling auf der lin­ken Sei­te, 91278 Pot­ten­stein, die Wan­de­rung ist ca. 3 km, mit­tel­schwe­res Gelän­de, wenn mög­lich bit­te Fern­glas mitbringen.

Frei­tag, 25.06.2021 um 21:30 Uhr

Die roman­ti­sche Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über den Beruf des „NACHT­WÄCH­TERS“ und über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen. Fin­den Sie her­aus, wie vie­le Stadt­to­re einst stan­den und was davon übrig geblie­ben ist oder wel­che schreck­li­che Kata­stro­phe am 01. Sep­tem­ber 1736 die Stadt heim­such­te. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Nacht­wäch­ter-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind (6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Sams­tag, 26.06.2021 um 21:00 Uhr

Fle­der­maus-Exkur­si­on – ent­decke die wun­der­sa­me Welt die­ser ein­zig­ar­ti­gen Tie­re der Nacht! Wir lau­fen durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein, lau­schen den inter­es­san­ten Infor­ma­tio­nen des Exkur­si­ons­lei­ters und spä­te­stens bei Ein­bruch der Dun­kel­heit kön­nen wir vie­le Fle­der­mäu­se beim nächt­li­chen Aus­flug sehr gut beob­ach­ten! Dau­er: ca. 2 Stun­den, Alter: ab 6 bis 100 Jah­re, Bei­trag: 5,- € Kin­der bis 15 Jah­re, 10,-€ für Erwach­se­ne, Teil­neh­mer­zahl: ab 5 bis etwa 30 Per­so­nen, Anmel­dung: Tele­fon: 015752713310 – Whats­App – oder Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com. Begrenz­te Teil­neh­mer­zahl – Anmel­dung unbe­dingt erforderlich!

Sonn­tag, 27.06.2021 um 10:30 Uhr

Scharf­rich­ter­füh­rung mit dem Hen­ker von Pot­ten­stein, aber nur, wenn du dich traust! Tau­chen Sie ein in eines der düster­sten Kapi­tel der Recht­spre­chung des Mit­tel­al­ters und der frü­hen Neu­zeit. Machen Sie Bekannt­schaft mit den Auf­ga­ben des Car­nifex oder mit The­men wie der „Pein­li­chen Befra­gung“. Die Scharf­rich­ter-Tour dau­ert etwa eine 1,5 Stun­den, Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein, Forch­hei­mer Stra­sse 1, Kosten: 15,-€/Person ab 16 Jah­re, inkl. Füh­rung, inkl. Besuch des Scharf­rich­ter-Muse­ums, 10,-€/Kind ab 12–15 Jah­re. Beim Hen­ker vor Ort bezah­len, Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com