Das Jahr 2021 wird für uns ein Jahr der Jubi­lä­en. Der Wild­park Hund­s­haup­ten wird 50 Jah­re alt und unser Herbst­fest wird in die­sem Jahr zum 5. Mal statt­fin­den, sofern es die Auf­la­gen zulas­sen. Wir möch­ten die Jubel­fe­ste am 26. Sep­tem­ber 2021 gebüh­rend fei­ern. Beim Herbst­fest kön­nen sich die Besu­cher auf Hand­werks­kunst, regio­na­le Spe­zia­li­tä­ten, Bastel- und Mit­mach­ak­tio­nen für Jung und Alt sowie tie­ri­sche Wett­be­wer­be und span­nen­de Infos zu Umwelt- und Natur­the­men freu­en. Inter­es­sier­te Aus­stel­ler kön­nen sich hier­zu unter info@​wildpark-​hundshaupten.​de infor­mie­ren und bewer­ben. Es wird dar­auf geach­tet, dass nur (Hobby)Künstler, Hand­wer­ker und Ver­käu­fer zuge­las­sen wer­den, die ihre Ware selbst her­stel­len und ver­trei­ben. Es fal­len kei­ne Stand­ge­büh­ren an. Anmel­de­schluss ist der 25.07.2021.