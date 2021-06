Der Land­kreis Lich­ten­fels berei­tet seit Jah­ren die Sanie­rung der Orts­durch­fahrt in Schney vor. In der Ver­gan­gen­heit haben vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger selbst erfah­ren, dass Ver­sor­gungs­lei­tun­gen im Bereich der Kreis­stra­ße erneu­ert bzw. saniert wur­den. Die­se Arbei­ten waren zwin­gend erfor­der­lich, um eine Ober­flä­chen­sa­nie­rung auf der Kreis­stra­ße LIF 2 durch­füh­ren zu kön­nen. Es ist nun einen Stand erreicht, der plan­mä­ßi­ge Arbei­ten an den Ver­sor­gungs­lei­tun­gen in den näch­sten Jah­ren nicht erwar­ten lässt, daher kann der Land­kreis Lich­ten­fels die Stra­ßen­sa­nie­rung angehen.

Um einen bes­se­ren Über­blick über den Bau­ab­lauf zu haben, hat der Kreis­bau­hof umfang­rei­che Infor­ma­tio­nen zusam­men­ge­stellt. Die direk­ten Anlie­ger haben die­se Infos noch am Wochen­en­de (12./13. Juni 2021) in ihren Brief­kä­sten. Die Bau­maß­nah­me wur­de am 14.06.2021 dem Kreis­aus­schuss vor­ge­stellt. Alle Infos kön­nen Sie sich auch herunterladen.

„Ich hof­fe sehr, dass durch die­se Maß­nah­me die Ent­wäs­se­rung der Kreis­stra­ße und die Geräusch­ent­wick­lung durch das Über­fah­ren der aktu­el­len Uneben­hei­ten ver­bes­sert wird“, so der Lich­ten­fel­ser Land­rat Chri­sti­an Meißner.

Infor­ma­tio­nen des Kreis­bau­hofs zum Her­un­ter­la­den (PDF, 40kb)

Über­sichts­kar­te zum Her­un­ter­la­den (PDF, 400kb)