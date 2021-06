Erlan­gen, 11.06.2021 – Bis­her gab es bereits 220 Ein­lö­se­mög­lich­kei­ten für den City-Gut­schein Erlan­gen, mit der Auf­nah­me der Erlan­gen Arca­den wird das Ange­bot durch die zahl­rei­chen Bou­ti­quen und Gastro­no­mie­be­trie­be nun ab 14. Juni 2021 auf über 300 Annah­me­stel­len erwei­tert. Im Ein­kaufs­zen­trum kön­nen eben­falls die Stadt­ge­schenk-Gut­schei­ne Erlan­gen ein­ge­löst wer­den. Vie­le der in Erlan­gen ansäs­si­gen Geschäf­te, Restau­rants, Cafés, Dienst­lei­stungs­an­bie­ter machen bereits seit

der Ein­füh­rung des City-Gut­scheins Erlan­gen im Okto­ber 2018 mit und auch in den Berei­chen Frei­zeit und Kul­tur ist sind die Ein­satz­mög­lich­kei­ten des Gut­scheins sehr viel­fäl­tig. Nun sind auch wie­der die Erlan­gen Arca­den beim Gut­schein dabei und erwei­tern das schon viel­fäl­ti­ge Ange­bot um ihre Shops, Cafés und

Restau­rants. „Wir freu­en uns, wie­der beim City-Gut­schein Erlan­gen dabei zu sein und die­sen in unse­ren Cen­ter-Gut­schein, der in über 70 Geschäf­ten in den Erlan­gen Arca­den ein­ge­löst wer­den kann, umzuwandeln.

So lädt der City-Gut­schein jetzt auch zum ent­spann­ten Shop­ping-Bum­mel in den Arca­den ein und erwei­tert das bereits jetzt schon sehr umfang­rei­che Ange­bot an Geschäf­ten in Erlan­gen.“, betont Mari­us Lor­bach, Cen­ter-Mana­ger der Erlan­gen Arca­den. Die City-Gut­schei­ne wer­den nicht direkt in den Geschäf­ten ein­ge­löst. An der Kun­den­in­for­ma­ti­on im Erd­ge­schoss der Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Str. 7, 91052 Erlan­gen) kön­nen die City-Gut­schei­ne, die es in 14 Ver­kaufs­stel­len als 10 €, 20 € und 50 € Ver­si­on gibt, in wert­glei­che Cent­er­gut­schei­ne umge­wan­delt wer­den. Alle teil­neh­men­den Geschäf­te in den Erlan­gen Arca­den fin­den sich auf www​.erlan​gen​-arca​den​.de/​c​e​n​t​e​r​g​u​t​s​c​h​ein. Wie bei allen City-Gut­schein Annah­me­stel­len wird auch der Stadt­ge­schenk-Gut­schein Erlan­gen hier akzeptiert.

Zusätz­lich zu den Erlan­gen Arca­den haben Gutscheinbesitzer*innen nun auch die Mög­lich­keit, den City-Gut­schein für eine Tank­fül­lung ein­zu­set­zen. Von nun an zählt auch die OMV Tank­stel­le in der Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße 45, 91052 Erlan­gen, zum Netz­werk des City-Gut­scheins sowie des Stadtgeschenk-Gutscheins.

Mehr Infos auf www​.erlan​gen​.info.