Auf­grund der sin­ken­den, maß­geb­li­chen Inzi­denz­wer­ten ist Sport in Bam­berg indoor wie out­door wie­der mög­lich. „Was mich zudem freut ist die Tat­sa­che, dass auch wie­der eine bestimm­te Anzahl an Zuschau­ern mög­lich ist. Bis zu 500 unter frei­em Him­mel bei fester Bestuh­lung sind zuläs­sig. Was Sport­an­la­gen betrifft, wird die Zahl der Besu­cher nach dem Rah­men­kon­zept bezie­hungs­wei­se nach Grö­ße der Sport­an­la­ge sach­ge­recht begrenzt“, sagt Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport. Die Locke­run­gen für den Sport nimmt der Stadt­ver­band auch zum Anlass, auf das Aus­lei­hen des Sport­mo­bils auf­merk­sam zu machen. „Die Kosten sind mode­rat. Sie lie­gen für eine Lei­he an Werk­ta­gen mit 150 Frei­ki­lo­me­tern bei 30 Euro, am Wochen­en­de bei 40 Euro. Auch ein Aus­lei­hen für eine Woche ist mög­lich mit 1.500 Frei­ki­lo­me­tern für 200 Euro. Für ein Wochen­en­de sind bei 500 Frei­ki­lo­me­ter 80 Euro zu ent­rich­ten“, nennt Mäx Zil­li­bi­l­ler, Vor­stands­mit­glied und für die Ver­ga­be des Sport­mo­bils zustän­dig, auch Zahlen.

Der Klein­bus ver­fügt über neun Sit­ze und darf mit dem PKW-Füh­rer­schein Klas­se B – frü­her Klas­se 3 – gefah­ren wer­den. For­mal ist es ganz ein­fach: „Die Ver­ei­ne müs­sen vor der erst­ma­li­gen Nut­zung eine Nut­zungs­ver­ein­ba­rung unter­schrei­ben und die­se uns zusen­den, zusam­men mit einer Ein­zugs­er­mäch­ti­gung zur Abbu­chung der Kosten­pau­scha­le“, beschreibt Mäx Zil­li­bi­l­ler das Ver­fah­ren. Mög­lich ist die Reser­vie­rung online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de/​U​n​s​e​r​-​S​p​o​r​t​m​o​bil