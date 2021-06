Tol­le Nach­richt für alle Hand­ball-Fans in Fran­ken. Bei den letz­ten bei­den Heim­spie­len am 17.06.2021 gegen den frisch gebacke­nen Deut­schen Pokal­sie­ger TBV Lem­go und am 23.06.2021 gegen den 3‑fachen Deut­schen Mei­ster und aktu­el­len Tabel­len­füh­rer SG Flens­burg-Han­de­witt wer­den jeweils gut 1.700 Fans in der Are­na Nürn­ber­ger Ver­si­che­run­gen erwar­tet. Die Stadt Nürn­berg hat heu­te die Ein­schät­zung des HC Erlan­gen schrift­lich bestä­tigt, dass auf Grund­la­ge der 13. BayIfSMV der Durch­füh­rung von Heim­spie­len mit bis zu 1.700 Zuschau­ern nichts ent­ge­hen steht.

Mög­lich wur­de dies auch durch die rasant gefal­le­ne 7‑Tages ‑Inzi­denz in Bay­ern und durch ein umfang­rei­ches Schutz- und Hygie­nekon­zept, das sicher­stellt, dass jeder ein­zel­ne Besu­cher sicher und unbe­schwert die Events genie­ßen kann.

„Dies ist ein erster gro­ßer Schritt Rich­tung Nor­ma­li­tät. Die Fans end­lich wie­der im Rücken zu haben, ist das gro­ße High­light der ablau­fen­den Sai­son und stimmt uns sehr posi­tiv für die Zukunft. Auch die Mann­schaft freut sich bereits auf die laut­star­ke Unter­stüt­zung in der Hal­le und möch­te an den spek­ta­ku­lä­ren Erfolg des letz­ten gemein­sam mit den Fans erleb­ten Heim­spiels am 11.10.2020 gegen Mels­un­gen anknüp­fen. Es wird ein heiß ersehn­tes Wie­der­se­hen nach 249 Tagen und das gleich gegen den aktu­el­len deut­schen Pokal­sie­ger und den viel­leicht künf­ti­gen deut­schen Mei­ster!“ freut sich Geschäfts­füh­rer René Selke

Wie kom­me ich an die begrenz­ten Tickets?

Alle Dau­er­kar­ten­in­ha­ber haben ein Vor­recht auf jeweils ein kosten­lo­ses Ticket (pro Dau­er­kar­te). Hier­für ist der Unter­rang exklu­siv für die Dau­er­kar­ten­be­sit­zer reser­viert. Dazu geben Sie bit­te den bereits an Sie ver­sand­ten 4‑stelligen Dau­er­kar­ten­code (Die­sen Code fin­den Sie auch auf Ihrer Dau­er­kar­ten-Bestell­be­stä­ti­gung) in das Feld „Akti­ons­code ein­ge­ben“ bei der Bestel­lung der Tickets mit ein.

Für alle ande­ren Hand­ball­fans, die eben­falls end­lich wie­der die unver­gleich­ba­re live Atmo­sphä­re in der ARE­NA erle­ben wol­len, gilt es jetzt schnell zu sein. Zum Son­der­ein­heits­preis von 10€ (Kat. 4) und 7,50€ (Kat. 5) kann man sich eines der begehr­ten Tickets aus dem begrenzt ver­füg­ba­ren Kon­tin­gent im Ober­rang sichern:

Hier geht’s zu den Tickets!

Wir möch­ten uns damit auch für die treue Unter­stüt­zung in den letz­ten Mona­ten herz­lich bedan­ken und freu­en uns dar­auf die Sai­son so been­den zu kön­nen, wie sie ange­fan­gen hat: Gemeinsam!

Über die wei­te­ren Abläu­fe und Hygie­ne­vor­schrif­ten bei den Heim­spie­len in der ARE­NA NÜRN­BER­GER Ver­si­che­rung wird der HC Erlan­gen sei­ne Part­ner und Fans sepa­rat informieren.

Ihr Team des HC Erlangen