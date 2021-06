Wir haben geöff­net. Endich! Die Becken sind gefüllt, das Hygie­nekon­zept steht und sogar der Som­mer zeigt sich lang­sam! Der Betrieb regelt sich nach den jeweils gül­ti­gen Coro­na-Bestim­mun­gen. Bade­gä­ste mel­den sich online über den Buchungs­link an und brin­gen die Regi­strie­rungs­be­stä­ti­gung (Mail) mit an die Kas­se. Der Ein­tritt wird vor Ort gezahlt.

Die Anzahl der Besu­cher ist auf 700 begrenzt. Das Online­bu­chungs­sy­stem gibt Aus­kunft über die frei­en Plät­ze. Soll­ten nach Abschluss der Online-Buchung noch Plät­ze zur Ver­fü­gung ste­hen, so kön­nen die­se auch kurz­fri­stig an der Kas­se aus­ge­ge­ben wer­den. Der Regi­strie­rungs­be­leg kann dann an der Kas­se aus­ge­füllt werden.

Für Früh­schwim­mer ist eine Online-Buchung nicht notwendig.

Öff­nungs­zei­ten

Unser Frei­bad ist geöffnet

Mon­tag bis Freitag von 7.30 – 9.00 Uhr (Frühschwimmer/​nur Schwimmerbecken) von 10.30 – 19.00 Uhr

am Wochen­en­de von 9.30 – 19.00 Uhr

Bei Regen und zu erwar­ten­den Mit­tags­tem­pe­ra­tu­ren von unter 20˚C (Quel­le: wet​ter​.com) von 17.00 – 19.00 Uhr

Eine Zwi­schen­rei­ni­gung und Des­in­fek­ti­on wird von 14.00 – 15.00 Uhr bei lau­fen­dem Bade­be­trieb durchgeführt.

wei­te­re Info und Buchung auf www​.bet​zen​stein​.de