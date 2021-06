Die FO 16 Egloff­stein, OT Hund­s­haup­ten, Hs. nr. 17–49a, wird wegen einer Kabel­ver­le­gung im Zeit­raum vom 14.06. bis zur Been­di­gung der Bau­ar­bei­ten, läng­stens bis 04.07.2021, für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt und vom 05.07.21 bis 09.07.21 halb­sei­tig mit Ampel gesperrt. Ein abso­lu­tes Hal­te­ver­bot an der Wen­de­mög­lich­keit beim Wild­park Hund­s­haup­ten wird drei vol­le Tage vor Beginn der Arbei­ten akti­viert sein.

Die Zufahrt zum Wild­park Hund­s­haup­ten über Hunds­bo­den ist nicht mög­lich, über Het­zels­dorf und Ober­zauns­bach ist möglich.

Die Umlei­tung ver­läuft von Pretz­feld kom­mend über Egloff­stein und Egloff­stei­n­er­hüll. Von Hunds­bo­den kom­mend über Egloff­stein und Unterzaunsbach.

Die Zufahrt der Anwoh­ner und Anlie­ger zu Ihren Grund­stücken ist auch wäh­rend der Bau­ar­bei­ten gewährleistet.

Wäh­rend der Sper­rung der Haupt­stra­ße Rich­tung Hunds­bo­den muss die Linie 235 eine Umlei­tung fah­ren. Die Hal­te­stel­len Egloff­stein Mark­gra­fen­stra­ße, Egloff­stei­n­er­hüll und Hunds­bo­den wer­den an Mo-Fr außer bei der mor­gend­li­chen Schul­fahrt nach Eber­mann­stadt nur bei Bedarf zum Aus­stei­gen bedient. Für die Schü­ler mor­gens ist der Ein­stieg an den Hal­te­stel­len Hunds­bo­den (Ersatz­hal­te­stel­le auf der Haupt­stra­ße gegen­über) um 06:44 Uhr, Egloff­stei­n­er­hüll um 06:46 Uhr und Egloff­stein Mark­gra­fen­stra­ße um 06:50 Uhr. Die Schü­ler fah­ren von dort zunächst mit der Linie 226, bis der Umstieg auf die Linie 235 nach Eber­mann­stadt in Egloff­stein am Bus­bahn­hof erfolgt.

Der Wild­park­ex­press am Wochen­en­de kann die Hal­te­stel­len Egloff­stein Mark­gra­fen­stra­ße, Egloff­stei­n­er­hüll, Hunds­bo­den und Hund­s­haup­ten Orts­mit­te nicht bedie­nen. Die Hal­te­stel­le Wild­park wird angefahren!

Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten.