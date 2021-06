Eröff­nungs­ze­re­mo­nie und öffent­li­cher Start am 27. Juni am Erlan­ger Schloss­platz geplant

Die Fahr­rad­aus­fahr­ten „Erlan­gen fährt Rad“ fin­den bei ihrer drit­ten Aus­ga­be erst­mals als grup­pen­ge­führ­te Tou­ren statt, zu denen sich Radfahrenthusiast*innen ab jetzt anmel­den kön­nen. Die vom City-Manage­ment Erlan­gen, dem Erlan­ger Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung und dem Erlan­ger Insti­tut für Sport­me­di­zin iQ-Move ange­bo­te­nen Tou­ren bie­ten von E‑Bike, Renn­rad, bar­rie­re­ar­men Tou­ren bis hin zu einem Jugend­schnup­per­tag zahl­rei­che Teil­nah­me­mög­lich­kei­ten. Erst­mals gibt es am Erlan­ger Schloss­platz im Rah­men der Akti­on auch eine Eröffnungszeremonie.

Ursprüng­lich war „Erlan­gen fährt Rad“ als öffent­li­ches Event geplant, bei dem sich enthu­sia­sti­sche Radfahrer*innen zum gemein­sa­men Rad­sport tref­fen und in von Gui­des geführ­ten Tou­ren Erlan­gen und sei­ne Regi­on ent­decken. Nach­dem die ersten bei­den Ter­mi­ne als Social Distancing Ride statt­fan­den, kann die Akti­on nun erst­mals in ihrem ursprüng­lich ange­dach­ten For­mat aus­ge­rich­tet wer­den. Alle Tou­ren wer­den von fahr­rad­kun­di­gen Gui­des beglei­tet und sind auf eine Grup­pen­grö­ße von maxi­mal 20 Per­so­nen begrenzt.

Für eine klei­ne Eröff­nungs­ze­re­mo­nie am Sonn­tag wird auch Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Flo­ri­an Janik ein Gruß­wort an die Teilnehmer*innen rich­ten, die sich dort akkre­di­tie­ren. Erst­mals wer­den zu die­sem Anlass auch die bis­her noch geheim gehal­te­nen Spon­so­ren des „Deutsch­land Tour“ Etap­pen­orts Erlan­gen bekannt­ge­ge­ben und vom Erlan­ger Orga­ni­sa­ti­ons­team vor­ge­stellt. Die Akti­on „Erlan­gen fährt Rad“ ist Teil der Vor­be­rei­tung für das Pro­fi­rad­sport­event, das am 28. und 29. August 2021 in Erlan­gen gastiert.

Drei der Tou­ren star­ten direkt am Erlan­ger Schloss­platz: Die Genuss-Radel-Strecke führt auf 50 km ein­mal rund um Erlan­gen. Eine rei­ne Damen­grup­pe wird von Erlan­gen aus über die Kalch­reu­ther Höhe ins­ge­samt 50 km erra­deln. Für Rennradfahrer*innen gibt es eine roman­ti­sche Täler­run­de, die über 126 km durch die Frän­ki­sche Schweiz führt. Wei­te­re, an ande­ren Orten star­ten­de Aus­fahr­ten erwei­tern das Ange­bot: Eine EBike-Tour beginnt bei der Fahr­ra­decke Erlan­gen, wo für die 33 km Tour durch den Erlan­ger Osten E‑Bikes ver­lie­hen wer­den. Das Herr­mann Rad­team e.V. orga­ni­siert einen Jugend­schnup­per­tag für rad­sport­be­gei­ster­te Jugend­li­che, der in Bai­ers­dorf statt­fin­det und in die Welt des Rad­sports ein­führt. Wie bei der letz­ten Aus­fahrt gibt es auch wie­der ver­schie­de­ne bar­rie­re­ar­me Tou­ren, die vom ZSL Erlan­gen (Zen­trum für Selbst­be­stimm­tes Leben Behin­der­ter) und der Lebens­hil­fe Erlan­gen ent­wickelt wur­den und als Social Distancing Ride geplant sind. Wei­ter­hin gibt es auch eine STRA­VA-Chal­len­ge auf einer 1.000 m lan­gen Teil­strecke der offi­zi­el­len Deutsch­land Tour Etap­pe, bei der Radfahrer*innen sich gegen­sei­tig mes­sen und ihre Ergeb­nis­se bei der kosten­frei­en App ver­öf­fent­li­chen können.

Am Sams­tag, 26. Juni um 19:30 Uhr, gibt es wie­der einen Fach­vor­trag von iQ-Move, das unter der Feder­füh­rung von Dr. Peter Ren­ner auch vie­le der Tou­ren für die Fahr­rad­aus­fahr­ten mit­ent­wickelt hat. Dr.

Leo­nard Fraun­ber­ger erklärt das COVID 19 Virus aus Sicht der Sport­me­di­zin, wie sich das Immun­sy­stem durch Bewe­gung stär­ken lässt und wel­che Aus­wir­kun­gen regel­mä­ßi­ger Sport auf eine ent­spre­chen­de Infek­ti­on hat.

Der Fach­vor­trag ist kosten­los und fin­det online statt.

Die Anmel­dun­gen für die Tou­ren und den Vor­trag erfolgt online bis zum Ver­an­stal­tungs­be­ginn auf www​.erlan​gen​.info/​e​r​l​a​n​g​e​n​f​a​e​h​r​t​rad. Die Teil­nah­me­ge­büh­ren über 10 € kom­men direkt dem Cha­ri­ty­Pro­jekt „Deutsch­land schwimmt“ zugu­te, bei dem für Kin­der mit Beein­träch­ti­gun­gen Schwimm­kur­se orga­ni­siert werden.