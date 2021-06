„Sah­ne­häub­chen“ in Heroldsbach

Bei einem Orts­ter­min Anfang Juni ver­schaff­ten sich Bene­dikt Graf von Bent­zel, 1. Bür­ger­mei­ster Herolds­bach, Seba­sti­an Kra­mer, Haupt­amts­lei­ter, und Dr. Mathi­as Abbé́, gemeind­li­cher Senio­ren­be­auf­trag­ter, einen Ein­druck von den Räum­lich­kei­ten der neu­en Tages­pfle­ge Herolds­bach, die die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim ab sofort im neu­en Wohn- und Dienst­lei­stungs­zen­trum anbie­tet. „Für unse­re Gemein­de ist das Wohn- und Dienst­lei­stungs­zen­trum mit der Tages­pfle­ge wirk­lich ein Sah­ne­häub­chen“, freu­te sich Bür­ger­mei­ster Graf von Bent­zel bei der klei­nen Füh­rung. Er sprach Nico­le Rösch, die als lei­ten­de Pfle­ge­fach­kraft das Ange­bot in Herolds­bach orga­ni­siert, und ihrem Team ein herz­li­ches Will­kom­men aus. Die erfah­re­ne Pfle­ge­ex­per­tin stell­te den Gästen dann das Kon­zept des Ange­bots vor: Von Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 8:30 und 16:30 Uhr kön­nen Pfle­ge­be­dürf­ti­ge das Ange­bot buchen. Sie wer­den fach­kun­dig betreut und gepflegt, kön­nen Gemein­schaft erfah­ren und wer­den geför­dert. Ruhe­mög­lich­kei­ten ste­hen eben­falls zur Ver­fü­gung sowie eine Küche, in der auch ein­mal gemein­sam gebacken oder ein Salat zube­rei­tet wer­den kann. Ein Hol- und Bring­dienst ist auch schon organisiert.

Pfle­ge aus einer Hand

„Ein wei­te­rer Plus­punkt: Das Ange­bot der Tages­pfle­ge ent­la­stet die pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen und schenkt ihnen wie­der Zeit für sich oder den Beruf“, berich­te­te Micha­el Mes­sing­schla­ger, Lei­ter der Dia­ko­nie­sta­ti­on Forch­heim, zu der die neue Tages­pfle­ge gehört. Er führ­te gemein­sam mit Nico­le Rösch, Chri­sti­ne Aßhoff, Lei­te­rin ambu­lan­te und teil­sta­tio­nä­re Alten­hil­fe bei der Dia­ko­nie, und Dr. Nor­bert Kern, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim, die klei­ne Dele­ga­ti­on der Gemein­de Herolds­bach durch die neu­en Räu­me. „Wir freu­en uns, dass wir jetzt auch in Herolds­bach Pfle­ge aus einer Hand anbie­ten kön­nen“, so Kern. „Bereits seit Lan­gem ist die Dia­ko­nie­sta­ti­on Forch­heim mit der ambu­lan­ten Pfle­ge in der Gemein­de unter­wegs und wir bie­ten mit unse­ren Pfle­ge­hei­men in Forch­heim sta­tio­nä­re Pfle­ge nicht weit ent­fernt von Herolds­bach an. Dass wir jetzt mit der Tages­pfle­ge Herolds­bach noch die Lücke zwi­schen die­sen bei­den Ange­bo­ten schlie­ßen kön­nen, freut uns sehr“, bestä­tig­te auch Chri­sti­ne Aßhoff.

Schnup­per­ta­ge und Kontakt

Wer sich für das Ange­bot der Tages­pfle­ge in Herolds­bach inter­es­siert, kann sich ger­ne mit Nico­le Rösch und ihrem Team in Ver­bin­dung set­zen. Auch Schnup­per­ta­ge in der Tages­pfle­ge sind mög­lich. Kon­takt: Tel. 09190 9959169, tagespflege-​heroldsbach@​dwbf.​de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich online unter www​.dwbf​.de/​t​a​g​e​s​p​f​l​e​g​e​-​h​e​r​o​l​d​s​b​a​ch/