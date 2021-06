Jean Paul: Zusam­men mit mir wer­den Sie einst zur Unsterb­lich­keit gelangen!

Roll­wen­zelin: Sens ruhig! Unsterb­lich­keit – vor­läu­fig leb­ma noch!

So könn­te es gewe­sen sein beim letz­ten Besuch des Dich­ters Jean Paul (1763 bis 1825) bei Anna Doro­thea Roll­wen­zel (1756 bis 1830), der legen­där gewor­de­nen Wir­tin der Roll­wen­ze­lei, jenes Gast­hau­ses an der Stra­ße zur Ere­mi­ta­ge, das als zwei­tes Zuhau­se des Dich­ters in die Geschich­te ein­ge­gan­gen ist.

Dort­hin stieg er „hin­auf und hin­aus aus der Stadt mit den engen Win­keln, den engen Win­kel­ge­dan­ken“, dort konn­te er auf­at­men, Kraft und Ruhe schöp­fen. In vier sze­ni­schen Etü­den und einem Epi­log frei nach Tex­ten von Jean Paul beschreibt der Mund­art­for­scher, Autor und Kaba­ret­tist Eber­hard Wag­ner unter dem Titel „Der Lega­ti­ons­rat“ Gefüh­le und Gesprä­che zwi­schen den bei­den unglei­chen Part­nern, wie sie viel­leicht waren oder zumin­dest hät­ten sein kön­nen. Er lässt ihn bild­stark erzäh­len vom „Immer­grün der Gefüh­le“ und von den schö­nen Sei­ten des Bie­res, von einem todes­sehn­süch­ti­gen Traum und des Schrei­bers abgrund­tie­fem Hass auf den Krieg.

Die inni­ge Bezie­hung des meist­ge­le­se­nen Autors sei­ner Epo­che zu die­ser schlicht-geschei­ten Frau aus dem Vol­ke – ein Stück Bay­reu­ther Geschichte.

LOCKER­SPIE­LE STU­DIO­BÜH­NE BAY­REUTH 2021

„Der Lega­ti­ons­rat – Jean Paul & die Rollwenzelin“

von Eber­hard Wag­ner frei nach Jean Paul