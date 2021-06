Die Feu­er­wehr Forth wur­de heu­te Nach­mit­tag zusam­men mit den Weh­ren Frohn­hof und Herolds­berg (Rüst­wa­gen) sowie der Unter­stüt­zungs­grup­pe Feu­er­wehr­ein­satz­lei­tung nach Frohn­hof alar­miert. Am Orts­aus­gang Rich­tung Affal­ter­bach war es zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen 2 PKW gekom­men. Wäh­rend der eine PKW auf der Stra­ße zum ste­hen kam und die Fah­re­rin ihr Fahr­zeug selbst ver­las­sen konn­te, kam der 2. PKW in einem tie­fer­lie­gen­den Kirsch­gar­ten zum ste­hen. Anhand des Ver­let­zungs­mu­sters ent­schied sich der anwe­sen­de Not­arzt für eine scho­nen­de Ret­tung der Pati­en­tin. Durch die Feu­er­wehr Forth wur­de der Brand­schutz sicher­ge­stellt sowie die tech­ni­sche Ret­tung der ver­letz­ten Per­son durch­ge­führt. Nach Ret­tung der Pati­en­tin wur­de die Bat­te­rie des Fahr­zeugs abge­klemmt. Für die Kräf­te aus Forth war der Ein­satz mit Auf­räum­ar­bei­ten gegen 16:30 Uhr beendet.