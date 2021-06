Kin­der und Fami­li­en sind in Aus­nah­me­si­tua­tio­nen beson­ders gefor­dert. Das Netz­werk für Allein­er­zie­hen­de des Bünd­nis­ses „Coburg – Die Fami­li­en­stadt“ hat als Unter­stüt­zung in die­ser tur­bu­len­ten Zeit einen Fly­er mit allen wich­ti­gen Adres­sen erstellt.

„Das Leben nor­ma­li­siert sich lang­sam. Doch der Stress­pe­gel hat sich wäh­rend der Pan­de­mie für alle deut­lich erhöht – vor allem für Fami­li­en. Die Stadt Coburg bie­tet des­halb viel­fäl­ti­ge Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te für Fami­li­en an“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauerteig.

„Das Netz­werk für Allein­er­zie­hen­de hat sich vie­le Gedan­ken gemacht, um Fami­li­en zu unter­stüt­zen. Denn oft steht die Fra­ge im Raum, wo kann ich mich mit mei­nem Anlie­gen hin­wen­den,“ erläu­tert Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stabs­stel­le Bünd­nis „Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“. „Der Fly­er setzt genau hier an. Wir geben dar­in kom­pakt zusam­men­ge­fasst alle Infor­ma­tio­nen wei­ter und möch­ten so Fami­li­en auch in die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Zeit umfas­send unterstützen.“

Um allen Fami­li­en die benö­tig­te Hil­fe anzu­bie­ten gibt es den Fly­er in sie­ben Spra­chen: deutsch, eng­lisch, tür­kisch, rus­sisch, ara­bisch, kur­disch und persisch/​farsi.

Die Fly­er wer­den an vie­len Stel­len der Stadt zu fin­den sein, kön­nen aber ger­ne auch direkt ange­for­dert wer­den oder ste­hen auf www​.coburg​.de/​f​a​m​i​lie unter Coro­na-Hil­fen zum Down­load zur Verfügung.