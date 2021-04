Das Rote Kreuz in Bay­reuth prä­sen­tiert die ein­ge­reich­ten Ent­wür­fe des Archi­tek­tur­wett­be­werbs für das Pro­jekt „BRK-Kin­der­vil­la“ als Online-Aus­stel­lung und gibt die…

Schnell­test­zen­trum in Peg­nitz öff­net ab dem 02. April in der Wies­wei­her­hal­le

Am vor­gest­ri­gen Diens­tag schlos­sen die Mit­glie­der der BRK Bereit­schaft Peg­nitz die Errich­tung eines Coro­na-Test­zen­trum in der Wies­wei­her­hal­le in Peg­nitz ab.…