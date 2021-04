Bereits seit meh­re­ren Jah­ren ver­an­stal­tet der CSU Orts­ver­band Wei­ßen­brunn zu Ostern eine Oster­ei­er­su­che für die Kin­der in sei­ner Hei­mat­ge­mein­de. Dabei schlüp­fen die bei­den Gemein­de­rä­te Micha­el Bohl sowie Mar­kus Pohl in ein gro­ßes Hasen­ko­stüm und hop­peln über die grü­nen Wie­sen der Groß­ge­mein­de, um ihre Lecke­rei­en an die vie­len glück­li­chen Kin­der zu verteilen.

Da die Oster­ei­er­su­che bereits im Jahr 2020 Coro­na-bedingt aus­fal­len muss­te, kam eine erneu­te Absa­ge für das CSU-Team nicht in Fra­ge – mit ver­ein­ten Kräf­ten stell­te man eine gelun­ge­ne, neue Oster­ei­er­ak­ti­on auf die Bei­ne. Unter der Inter­net­sei­te www​.oster​ha​se​-wei​ssen​brunn​.de konn­ten die Eltern ihre Kin­der bis zum 01. April kosten­frei für ein per­sön­li­ches Oster­nest anmel­den, das anschlie­ßend direkt nach Hau­se gelie­fert wer­den sollte.

Nach einem nega­ti­ven Coro­na-Test am Oster­sams­tag mach­ten sich schließ­lich die bei­den Hasen auf den Weg und ver­teil­ten im gesam­ten Ort knapp 80 Oster­ne­ster. Dar­in befan­den sich neben den übli­chen Süßig­kei­ten und einem bun­ten Oster­ei von Fami­lie Schu­bert in Eichen­bühl, eine Oster­ha­sen-Mal­vor­la­ge sowie Blüh­sa­men zum Ansä­hen im eige­nen Gar­ten. Mit viel Freu­de wur­den die zwei groß gera­te­nen Wei­ßen­brun­ner Oster­ha­sen – natür­lich mit Sicher­heits­ab­stand – an der Haus­tür empfangen.

Beson­ders in Zei­ten von Coro­na sei es laut CSU Orts­ver­band Wei­ßen­brunn wich­tig, auch klei­ne Tra­di­tio­nen im Ort auf­recht­zu­er­hal­ten. Ihr Taten­drang und Enga­ge­ment wur­den durch zahl­rei­che, glück­li­che Kin­der­au­gen und viel loben­den Wor­ten der Eltern gedankt.