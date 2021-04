Forch­hei­mer Gebraucht­wa­ren­hof “Pack mer´s”: Click and Meet, Ein­kau­fen mit Ter­min ab 15. März 2021

Am Mon­tag, 15.März 2021, bie­tet der Pack mer´s Gebraucht­wa­ren­hof Click and Meet, also Ein­kauf nach Ter­min­ver­ein­ba­rung an. Für den Einkauf…