MARKT­RED­WITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Nach einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung am Sonn­tag­abend in Markt­red­witz fahn­det die Poli­zei nach drei Tat­ver­däch­ti­gen. Ihr Opfer, ein 21-jäh­ri­ger Mann, erlitt eine blu­ten­de Ver­let­zung. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet um Hinweise.

Der 21-Jäh­ri­ge aus Markt­red­witz befuhr, gegen 20 Uhr, mit sei­nem Auto den Von-Cramm-Weg in Markt­red­witz. Mit in dem Wagen befand sich ein Bekann­ter des Fah­rers. Nach ersten Ermitt­lun­gen tra­fen bei­de wäh­rend der Auto­fahrt auf eine Grup­pe von drei Per­so­nen, die dort im Bereich zur Ein­mün­dung der Süd­stra­ße zu Fuß unter­wegs waren. Einer die­ser Fuß­gän­ger blockier­te den Weg, wes­halb der 21-Jäh­ri­ge sei­nen Wagen abbrem­sen muss­te und nicht wei­ter­fah­ren konn­te. Die bei­den Auto­in­sas­sen stie­gen dar­auf­hin aus dem Fahr­zeug und gerie­ten mit dem Trio in einen Streit, der in einer kur­zen, aber hand­fe­sten Ran­ge­lei gipfelte.

Anschlie­ßend stie­gen die bei­den wie­der ins Auto und der 21-Jäh­ri­ge setz­te die Fahrt fort. Bereits nach weni­gen Metern bemerk­te der Fah­rer eine stark blu­ten­de Wun­de im Bereich sei­nes Ober­kö­pers, stopp­te erneut und kol­la­bier­te außer­halb sei­nes Wagens. Wäh­rend sein Bei­fah­rer sofort die Ret­tungs­kräf­te ver­stän­dig­te, ergrif­fen die drei Fuß­gän­ger die Flucht.

Ein Not­arzt­team brach­te den schwer, aber nicht lebens­ge­fähr­lich Ver­letz­ten in ein Kran­ken­haus. Unter­des­sen ver­an­lass­te die Poli­zei­ein­satz­zen­tra­le eine groß­an­ge­leg­te Fahn­dung nach den Flüch­ti­gen. Unter Lei­tung der Poli­zei­in­spek­ti­on Markt­red­witz betei­lig­ten sich zahl­rei­che Strei­fen­be­sat­zun­gen der umlie­gen­den Dienst­stel­len an der Fahn­dung. Auch Poli­zei­hun­de waren im Ein­satz und die Besat­zung eines Poli­zei­hub­schrau­bers unter­stütz­te aus der Luft. Bis in die spä­ten Abend­stun­den blieb die Fahn­dung aller­dings ergebnislos.

Kri­mi­nal­be­am­te aus Hof nah­men am Tat­ort die Ermitt­lun­gen auf und führ­ten eine umfang­rei­che Spu­ren­si­che­rung durch.

Die drei flüch­ti­gen Fuß­gän­ger wer­den wie folgt beschrieben:

Tat­ver­däch­ti­ger 1:

- männ­lich, geschätz­te 30 Jah­re alt

- kur­ze schwar­ze Haa­re und Dreitagebart

- beklei­det mit blau­er Jacke und blau­er Jeans

Tat­ver­däch­ti­ger 2:

- männ­lich, geschätz­te 30 Jah­re alt

- beklei­det mit schwar­zer Jacke und blau­er Jeans

Tat­ver­däch­ti­ge 3:

- weib­lich, geschätz­te 30 Jah­re alt

- schul­ter­lan­ge, locki­ge, hell­brau­ne Haare

- beklei­det mit bei­ger Jacke und blau­er Jeans

- führ­te eine schwar­ze Tasche mit

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf die Iden­ti­tät der Per­so­nen geben kön­nen oder die Aus­ein­an­der­set­zung beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei in Hof zu melden.