Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Am Sams­tag­mor­gen gegen 8 Uhr hat­te eine 59-Jäh­ri­ge Dame in einem Super­markt im Stadt­ge­biet ihren Geld­beu­tel im Kas­sen­be­reich vergessen.

Die­ser wur­de von einer bis­her unbe­kann­ten Per­son entwendet.

Das dar­in befind­li­che Bar­geld und die ent­wen­de­ten Doku­men­te haben einen Wert von etwa 200,00 Euro.

Son­sti­ges

Bam­berg. Ein 47-Jäh­ri­ger wur­de am Sams­tag­abend gegen 20.30 Uhr mit sei­nem E‑Scooter einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Weil den Beam­ten ein star­ker Alko­hol­ge­ruch auf­fiel, führ­ten sie einen Alko­hol­test bei dem Mann durch. Die­ser ergab einen Wert von 0,78 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Zu laut gefeiert

OBER­HAID. Von Sams­tag auf Sonn­tag, in der spä­ten Nacht, beschwer­ten sich Nach­barn bei der Poli­zei über eine laut­star­ke Par­ty. Nach Ein­tref­fen der Beam­ten konn­ten in der betref­fen­den Woh­nung ins­ge­samt fünf Per­so­nen, alle­samt im Alter zwi­schen 17 und 31 Jah­ren, ange­trof­fen wer­den. Alle fünf Per­so­nen stamm­ten aus ver­schie­de­nen Haus­hal­ten, was somit gegen die der­zeit gel­ten­den Coro­na-Vor­schrif­ten ver­stößt. Es erge­hen nun jeweils Ord­nungs­wid­rig­keits­an­zei­gen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Eber­mann­stadt & Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Coro­na – und kein Ende

LKR. LICH­TEN­FELS. Auch am Kar­sams­tag gin­gen wie erwar­tet unzäh­li­ge Mit­tei­lun­gen bei der Poli­zei wegen mög­li­cher Ver­stö­ße gegen die „Coro­na-Regeln“ ein. Oft waren bei den Über­prü­fun­gen und Kon­trol­len kei­ner­lei Ver­stö­ße fest­zu­stell­ten, den­noch wer­den ins­ge­samt 16 Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­gen nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz an das Land­rats­amt Lich­ten­fels wei­ter­ge­lei­tet. Zum einen waren es Ang­ler, über­wie­gend aus einem ande­ren Bun­des­land, wel­che sich nicht an die Abstands­re­geln hiel­ten und es hier­zu einer ver­bo­te­nen Men­schen­an­samm­lung kam, zum ande­ren waren es vier Bekann­te, die zusam­men eine „Shi­sha“ rauch­ten. Die Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren wer­den vom LRA geprüft, wonach ent­spre­chend emp­find­li­che Buß­gel­der erlas­sen wer­den könnten.