Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth

ST2184 / TROCKAU, LKR. BAY­REUTH. Einen Fahn­dungs­er­folg ver­buch­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Peg­nitz am Kar­frei­tag. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le fan­den sie fast ein Kilo Mari­hua­na. Die drei Fahr­zeug­insas­sen wur­den vor Ort fest­ge­nom­men. Sie sit­zen auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth aktu­ell in Haft.

Die Poli­zi­sten kon­trol­lier­ten gegen 23.30 Uhr die drei Män­ner auf dem Pend­ler­park­platz bei Trockau. Hin­ter dem Fah­rer­sitz des Ford Kuga ver­steckt fan­den sie ein gro­ßes Päck­chen Mari­hua­na. Das Rausch­gift, das fast ein Kilo auf die Waa­ge brach­te, stell­ten die Beam­ten sicher und nah­men die Rei­sen­den vor Ort fest. Doch nicht nur das. Der Fah­rer stand zudem unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln und muss­te eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Bayreuth.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erging gegen jeden der drei Män­ner am Sams­tag ein Unter­su­chungs­haft­be­fehl wegen des uner­laub­ten Han­dels mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge. Die Beschul­dig­ten befin­den sich jetzt in unter­schied­li­chen ober­frän­ki­schen Justiz­voll­zugs­an­stal­ten in Untersuchungshaft.