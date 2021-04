ERH: Mobi­le COVID-19-Schnell­test­strecke mor­gen in Utten­reuth

Ein­ma­li­ge Test­ak­ti­on am Don­ners­tag, 18. März, in Utten­reuth Die mobi­le COVID-19-Schnell­test­strecke steht mor­gen (18.03.2021) in der Turn­hal­le der Grund­schu­le der…