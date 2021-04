Gemein­sam wei­ter­bil­den in Prä­senz, online oder als Hybrid-For­mat – Anmel­dun­gen ab 19. März „Begeg­nun­gen – gemein­sam wei­ter“ ist das Frühjahrs-Programm…

Das Pro­gramm­heft für das Früh­jahrs-/Som­mer­se­me­ster 2021 der VHS Bam­berg-Land ist ab 22. März 2021 erhält­lich – und zwar an über…

VHS Bam­berg-Land: Früh­jahrs­pro­gramm erscheint am 22. März – Prä­senz­kur­se sol­len nach den Oster­fe­ri­en star­ten

Die in Prä­senz geplan­ten Kur­se des Som­mer­se­me­sters müs­sen auf­grund der aktu­el­len behörd­li­chen Vor­ga­ben ver­scho­ben wer­den. Par­al­lel dazu erar­bei­tet das VHS-Team…

Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet erst­mals ver­schie­de­ne inter­ak­ti­ve Online-Koch­kur­se zum Mit­ko­chen und Live-Webi­na­re zum Nach­ko­chen an. Im Webi­nar zum Nachkochen…

VHS Land­kreis Forch­heim mit Schwer­punkt­the­ma 2021 „1700 Jah­re jüdi­sches Leben in Deutsch­land“

Impf­zen­trum ER/ERH: Impf­start in den Außen­stel­len Her­zo­gen­au­rach, Höchstadt und Ecken­tal

Nach den Oster­fei­er­ta­gen star­ten die Covid-19-Schutz­imp­fun­gen in den Außen­stel­len des Erlan­ger Impf­zen­trums in Her­zo­gen­au­rach, Höchstadt und Ecken­tal. In der ersten…