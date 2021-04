Mit dem 2. Inter­na­tio­na­len Clas­sic Grand Prix fin­det am 5. Sep­tem­ber 2021 ein Groß­ereig­nis für jeden Fah­rer und Lieb­ha­ber histo­ri­scher Auto­mo­bi­le in Bayreuth statt. Die Anmel­dung für bis zu 180 Autos sowie Fah­rer und Begleit­per­so­nen läuft ab sofort bis 30 April 2021 unter https://​www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​v​e​r​an-stal­tun­gen/clas­sic-grand-prix-2021/.

Die Strecken­füh­rung der Ral­lye ist bereits ein Highlight für sich. Von Bay­reuth, der UNESCO-Welt­erbe- und Wag­ner­stadt, führt die Fahrt in zwei der schönsten deut­schen Feri­en­land­schaf­ten und Natur­parks: Tief­grü­ne, geheim­nis­vol­le Wäl­der und Fel­sen­mee­re erwar­ten die Teil­neh­mer im Fich­tel­ge­bir­ge und roman-tische Täler und mit­tel­al­ter­li­che Bur­gen in der Fränki-schen Schweiz.

Das als „Ral­lye der Genüs­se“ ange­kün­dig­te Old­ti­mer-Event wird jeden ver­zau­bern, der reiz­vol­le Pano­ramen, sym­pa­thi­sche Betreu­ung und beste Küche zu schät­zen weiß. Doch nicht nur für die Teil­neh­mer der Old­ti­mer-Rallye ist die inter­na­tio­na­le Ver­an­stal­tung ein Erleb­nis: Am Mor­gen und am Abend kön­nen blit­zen­des Chrom und zeit­los schö­ne Karos­sen vom Publi­kum am Volks-platz aus näch­ster Nähe bestaunt werden.

Auch abseits von Zeit­fahr­prü­fun­gen und Poka­len hat die­ses Gro­ße­vent viel zu bie­ten. Im Anschluss an die Ral­lye war­tet exklu­si­ve Kuli­na­rik beim Gala Abend mit Preis­ver­lei­hung, der „Dri­ver ́s Night“. Beim abend­lichen High­light des Clas­sic Grand Prix wer­den acht kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten von Star- und Fern­seh­kö-chen live und frisch zube­rei­tet. Unter ande­rem kochen TV-Koch Mike Süsser, Bri­an Bojsen, Juror der ZDF-Küchen­schlacht, Jens Kir­chen­witz, der Kuli­na­rik­chef der Robin­son Clubs, der Kon­di­tor-Welt­mei­ster Bernd Sie­fert und Seba­sti­an Hof­mann, der Küchen­chef des Land­ho­tels Kro­ne in Eschen­tal für die Gäste.

Anmel­dun­gen zum Clas­sic Grand Prix sind bis zum 30. April 2021 online über Bay­reuth Tou­ris­mus möglich. Das Star­ter-Paket zum Preis von € 269,- für Oldtimer-Fah­rer und ihre Karos­sen bis Bau­jahr 1991 gilt für zwei Per­so­nen und besteht außer der Teil­nah­me an den Wer­tungs­fahr­ten aus einem klei­nen Früh­stück, einem Mit­tag­essen inklu­si­ve Getränk sowie der Teilnah­me an der Dri­ver ́s Night inklu­si­ve Gala-Buffet.

Beglei­tend zum Clas­sic Grand Prix bie­tet der Ver­anstal­ter, die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH, ver­schie­de­ne Hotel­pa­ke­te ab zwei Über­nach­tun­gen mit und ohne Teil­nah­me am Grand Prix an.

Inklu­si­ve sind, neben dem Auf­ent­halt in 3- oder 4*-Hotels, Rahmen­pro­gram­me wie die Teil­nah­me an einem geführten Stadt­rund­gang sowie der Besuch der Mais­el ́s Bier-Erleb­nis-Welt mit dem laut Guin­ness-Buch-der-Rekor­de umfang­reich­sten Bier­mu­se­um welt­weit. Opti-onal kön­nen ein Well­ness-Paket mit Besuch der Lo-hen­grin Ther­me, ein Sight­see­ing-Paket mit Besuch des Neu­en Schlos­ses und des UNESCO-Welt­erbes Mark­gräf­li­ches Opern­haus sowie ein Golf-Paket mit 18-Loch Green­fee auf dem Golf­platz Bay­reuth hin­zu-gebucht wer­den.

Der Ver­an­stal­ter weist dar­auf hin, dass die Buchung die­ses ein­zig­ar­ti­gen Old­ti­mer-Wochen­en­des in Bay-reuth trotz even­tu­el­ler coro­nabe­ding­ter Ein­schrän­kun-gen völ­lig risi­ko­frei getä­tigt wer­den kann. Soll­te die Ver­an­stal­tung behörd­lich oder durch den Ver­an­stal­ter abge­sagt wer­den, erhal­ten Teil­neh­mer und Gäste den kom­plet­ten Paket­preis inner­halb von 14 Tagen zurück. Par­al­lel zur gro­ßen Old­ti­mer-Ral­lye fin­det am Nach-mit­tag mit der Bay­reuth Open ein Geschick­lich­keits-fah­ren für Autos jeden Alters am Volks­platz, dem Start- und Ziel­ort der Ral­lye, statt.

Teil­neh­men kann jeder mit Vor­anmel­dung, der im Besitz eines gül­ti­gen Füh­rer­scheins und eines zuge­las­se­nen Pkw ́s ist. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­rismus GmbH, Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth, Tel. +49 921 885 731www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de.