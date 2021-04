Beschrän­kung auf maxi­mal zehn Besu­chen­de gleichzeitig

Seit Novem­ber 2020 waren die Muse­en und Aus­stel­lun­gen im Zuge der Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie im Frei­staat geschlos­sen. Inzwi­schen dür­fen die­se wie­der öff­nen. Auch in das Welt­erbe-Besu­cher­zen­trum zieht seit 26. März wie­der Leben ein – selbst­ver­ständ­lich unter Beach­tung stren­ger Hygienemaßnahmen.

Die Auf­la­gen für den Schutz von Gästen und Mit­ar­bei­te­rin­nen wur­den auf die Ört­lich­keit ange­passt. So müs­sen Besu­che­rin­nen und Besu­cher eine FFP2-Mas­ke in der Aus­stel­lung tra­gen. Auch ein Min­dest­ab­stand von 1,5 Metern ist ver­pflich­tend. Um dies zu gewähr­lei­sten, dür­fen sich zehn Besu­chen­de gleich­zei­tig in der Aus­stel­lung und im dazu­ge­hö­ri­gen Shop auf­hal­ten. Je nach Inzi­denz­wert ist vor dem Ein­tritt ein Anmel­de­bo­gen aus­zu­fül­len. Für alle, die sich nicht gesund füh­len, gilt es, zuhau­se zu bleiben.

Das Welt­erbe-Besu­cher­zen­trum samt Shop ist ab 26. März 2021 täg­lich von 11 Uhr bis 16 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist kosten­frei. An Kar­frei­tag bleibt die Aus­stel­lung geschlos­sen. Kosten­pflich­ti­ge Füh­run­gen durch die Aus­stel­lung sind auf neun Per­so­nen beschränkt und fin­den nach Anmel­dung außer­halb der Öff­nungs­zei­ten statt.