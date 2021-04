Die Gemein­de Dormitz hat eben­falls ein kom­mu­na­les Schnell­test­zen­trum für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­ge­rich­tet. Die­ses wird in Koope­ra­ti­on mit den First Respon­dern Dormitz betrie­ben und öff­net erst­mals am Mitt­woch, 31.03.2021 sei­ne Türen.

Das Test­zen­trum befin­det sich am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus, Fran­ken­stra­ße 1a in Dormitz und hat drei­mal wöchent­lich geöff­net. Die Zei­ten sind:

Mon­tag von 09:30 bis 11:30 Uhr

Mitt­woch von 17:30 bis 19:30 Uhr und

Frei­tag von 14:00 bis 16:00 Uhr

Die Anmel­dung erfolgt über das Online­por­tal (www​.schnell​test​-dormitz​.de). Alter­na­tiv besteht für Senio­rin­nen und Senio­ren auch die Mög­lich­keit sich bei den bei­den Senio­ren­be­auf­trag­ten Frau Höt­zel, Tel. 09134–997718, und Frau Brö­ker, Tel. 09134–706429 zwecks einer Ter­min­ver­ein­ba­rung zu mel­den. Testen las­sen kön­nen sich alle Per­so­nen ohne Sym­pto­me auf Corona.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Ablauf fin­den Sie eben­falls auf der Home­page des Kom­mu­na­len Schnell­test­zen­trums der Gemein­de Dormitz (www​.schnell​test​-dormitz​.de).

Neben der Schnell­test­sta­ti­on in Eber­mann­stadt und der eben­falls am Mitt­woch, den 31.03.2021 eröff­ne­ten Sta­ti­on in Herolds­bach, hat der Land­kreis Forch­heim damit nun drei Schnell­test­zen­tren an denen sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kosten­frei auf Coro­na testen las­sen können.

„Ich bedan­ke mich bei allen Gemein­den des Land­krei­ses Forch­heim, die sich bereit­erklä­ren ein Test­zen­trum künf­tig ein­zu­rich­ten oder bereits ein­ge­rich­tet haben. Eben­so vie­len Dank an alle Hel­fer vor Ort, ohne die der Betrieb einer Test­sta­ti­on nicht mög­lich wäre“, so Land­rat Dr. Her­mann Ulm.