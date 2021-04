Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL, hat am 30. März 2021 einen Coro­na-Impf­gip­fel der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung per Video­schal­te gelei­tet. Im Anschluss an den Coro­na-Impf­gip­fel infor­mier­ten Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder, MdL, und Gesund­heits­mi­ni­ster Klaus Holet­schek, MdL, im Rah­men einer Pres­se­kon­fe­renz über die wesent­li­chen Ergeb­nis­se. Dr. Mar­kus Söder, MdL: „Wir brau­chen einen ein­heit­li­chen Pan­de­mie­plan für Deutsch­land. Bei Inzi­den­zen über 100 muss über­all kon­se­quent die Not­brem­se gel­ten. Es braucht ein­heit­li­che Aus­gangs­be­schrän­kun­gen, kla­res Kon­takt­ma­nage­ment über Ostern, FFP2-Mas­ken­pflicht und ein­heit­li­che Regeln an Schulen.“

Video auf Youtube: