Wie bereits in der Pres­se ange­kün­digt hat sich der Ecken­ta­ler Markt­ge­mein­de­rat ent­schie­den, ein umfas­sen­des „Senio­ren-Gesamt­kon­zept“ auf den Weg zu brin­gen. Die­ses Kon­zept basiert auf zwei Säu­len: einer Bür­ger­be­fra­gung und einem anschlie­ßen­den Expertenworkshop.

Wir zäh­len auf Ihre Mei­nung und suchen Ihre Unterstützung!

Der Markt Ecken­tal lädt alle Senio­rin­nen und Senio­ren herz­lich ein an der schrift­li­chen Befra­gung teil­zu­neh­men, ger­ne mit Unter­stüt­zung Ihrer Nächsten.

Denn je höher die Betei­li­gung ist, desto aus­sa­ge­kräf­ti­ger fällt das Ergeb­nis aus und umso ziel­füh­ren­der kön­nen wir gemein­sam neue Maß­nah­men gestalten.

1. Säu­le: Bür­ger­be­fra­gung: Ihre Mei­nung ist gefragt – brin­gen Sie sich ein!

Um ein mög­lichst genau­es Bild vom aktu­el­len Stand der Senio­ren­po­li­tik und den Bedürf­nis­sen der Senio­ren zu erhal­ten, wur­de ein Senio­ren­kon­zept angestoßen.

Die Markt­ge­mein­de­ver­wal­tung des Mark­tes Ecken­tal möch­te ger­ne wis­sen, wie die Senio­ren die Situa­ti­on in Ecken­tal selbst ein­schät­zen, also wel­che Ände­run­gen bezie­hungs­wei­se Ergän­zun­gen wich­tig sind und auf­ge­grif­fen wer­den sol­len. Hier­zu wur­den Fra­ge­bö­gen an alle Ecken­ta­ler Senio­ren ab 65 Jah­ren verschickt.

2. Säu­le: Expertenworkshop

Die zwei­te Säu­le des „Senio­ren-Gesamt­kon­zept“ wird nach der Aus­wer­tung und Ana­ly­se des Fra­ge­bo­gens umge­setzt. Hier­zu wer­den wich­ti­ge Insti­tu­tio­nen und Grup­pie­run­gen im Bereich der Senio­ren­ar­beit ein­ge­la­den und wei­te­re kom­men­de Schwer­punk­te der Senio­ren­ar­beit krea­tiv erarbeitet.

Die­se Ergeb­nis­se wer­den anschlie­ßend dem Markt­ge­mein­de­rat vorgestellt.

Wir infor­mie­ren Sie dann erneut über die Pres­se nach der Aus­wer­tung Ihrer wert­vol­len Ideen und prak­ti­schen Ergän­zun­gen zu all dem, was im Markt Ecken­tal bereits durch unse­re enga­gier­te Ver­wal­tung und zahl­lo­se Ehren­amt­li­che auf den Weg gebracht wird.

Letzt­lich flie­ßen dann die Ecken­ta­ler Erkennt­nis­se auch dem Land­kreis zu.

Sie haben noch Fragen?

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu unse­rer Befra­gung erhal­ten Sie bei dem von uns beauf­trag­ten Insti­tut „MODUS-Insti­tut für Wirt­schafts- und Sozi­al­for­schung“ unter der Tele­fon­num­mer 0951/26772.

Ger­ne kön­nen Sie aber auch bei der Koor­di­na­to­rin für die Ange­le­gen­hei­ten von Senio­ren in der Ver­wal­tung, bei Syl­via Stein­bach unter der Tele­fon­num­mer 09126/903241 anrufen.

An die­ser Stel­le dan­ken wir Ihnen bereits sehr herz­lich für Ihr auf­merk­sa­mes Mitwirken!