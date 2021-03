Was jetzt für Kin­der­ta­ges­stät­ten, Ein­zel­han­del, Muse­en und kon­takt­frei­en Sport gilt

Bam­berg – Das Robert-Koch-Insti­tut weist am Frei­tag, 26. März, Inzi­denz­wer­te von 69,3 für den Land­kreis Bam­berg und von 99,5 für die Stadt Bam­berg aus. Der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg stellt zudem eine stei­gen­de Ten­denz der Neu­in­fek­tio­nen für die Regi­on Bam­berg fest. Mit 76 Neu­in­fek­tio­nen stiegt die Zahl der akti­ven Infek­ti­ons­fäl­le auf 362 in Stadt und Land­kreis Bamberg.

Für die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen im Land­kreis ist damit in der kom­men­den Woche ein­ge­schränk­ter Regel­be­trieb mög­lich. „Unser Ziel muss es sein, die Kin­der­be­treu­ung soweit als mög­lich auf­recht zu erhal­ten“, so Land­rat Johann Kalb. Sofern die Wer­te hier wei­ter stei­gen, muss zu Wochen­be­ginn über die Ein­füh­rung von Not­be­treu­ung ent­schie­den wer­den. Die Kitas der Stadt Bam­berg sind auf­grund der Inzi­denz­wer­te und der Ten­denz bereits in der Notbetreuung.

Die stei­gen­den Inzi­denz­wer­te wer­den aller Vor­aus­sicht nach Aus­wir­kun­gen auf Ein­zel­han­del, Muse­en und kon­takt­lo­sen Sport auch im Land­kreis haben. Sofern der Sie­ben-Tages-Inzi­denz-Wert am Sams­tag, 27. März, erneut (dann zum drit­ten Mal in Fol­ge) über der 50er-Mar­ke liegt, muss der Ein­zel­han­del im Kreis ab Mon­tag auf „click & meet“ (Anmel­dung mit Ter­min­ver­ein­ba­rung) umstel­len. Auch für Besu­che in Muse­en oder zoo­lo­gi­schen Ein­rich­tun­gen sind dann wie­der Ter­min­ver­ein­ba­run­gen nötig. Kon­takt­frei­er Indi­vi­du­al­sport ist in Grup­pen bis maxi­mal 5 Per­so­nen (unter 14 Jah­ren: 20 Per­so­nen) im Außen­be­reich mög­lich. Für pri­va­te Kon­tak­te gilt: Tref­fen zwei­er haus­hal­te bis maxi­mal 5 Per­so­nen (Kin­der unter 14 wer­den nicht gezählt) sind mög­lich. Soll­te der Inzi­denz­wert über 100 stei­gen, müs­sen die Kon­tak­te auf einen Haus­halt mit einer Per­son begrenzt wer­den. Außer­dem gibt es für die­sen Fall (Inzi­denz über 100) eine Aus­gangs­sper­re von 22 bis 5 Uhr.