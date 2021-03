Im Rah­men der Innen­stadt­kam­pa­gne #COBURG blüht AUF“ wer­den 1000 Blu­men­grü­ße an Coburger:innen ver­schenkt. Am kom­men­den Sams­tag, den 27.03.2021 ab zehn Uhr ist im Bereich Stadt­ca­fé / Spi­tal­tor ein Blu­men­meer auf­ge­baut, dort über­gibt das City­ma­nage­ment und die Pro­jekt­grup­pe „Die Stadt­ma­cher“ 1000 Blu­men nahe­zu kon­takt­los an die Besu­cher der Innenstadt.

City­ma­na­ge­rin Andrea Ker­by lädt ein: „Kom­men Sie vor­bei und holen Sie sich Ihren ganz per­sön­li­chen Blu­men­gruß. Wir möch­ten nicht nur die Innen­stadt erblü­hen las­sen, son­dern ganz Coburg.“

Selbst­ver­ständ­lich wird es auch für Kin­der eine klei­ne Über­ra­schung geben.

Für die Klei­nen sind Hüpf­spie­le zum kon­takt­lo­sen Bewe­gen in der Innen­stadt gesprüht, die Gro­ßen kom­men ein­fach zum „Gucken, Plau­dern, Bummeln“.

Ein Sel­fie-Point in der Spi­tal­gas­se lädt zu krea­ti­ven Fotos ein, denn auch auf den Social-Media-Kanä­len soll Coburg erblü­hen. Alle Fotos dür­fen unter #coburg­blüh­tauf gepo­stet werden.