Tra­di­tio­nel­le Gerich­te aus aller Welt

Loka­le Spe­zia­li­tä­ten sagen viel über einen Ort aus. In der Publi­ka­ti­on der Orga­ni­sa­ti­on der Welt­erbe­städ­te (OWHC) mit dem Titel „Welt­erbe-Rezep­te“ stel­len 21 Mit­glieds­städ­te sich und ihr kuli­na­ri­sches Erbe mit ein­fa­chen Rezep­ten zum Nach­ko­chen vor. Bam­berg prä­sen­tiert gleich zwei hie­si­ge Schmankerl.

Das Rezept­buch ver­eint mate­ri­el­les mit imma­te­ri­el­lem Erbe. Denn neben den Rezep­ten ihrer typi­schen loka­len Lecke­rei­en geben die teil­neh­men­den Städ­te Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zu den Beson­der­hei­ten ihres Welt­erbes wei­ter. Die „Alt­stadt von Bam­berg“ trägt den UNESCO-Welt­erbe­ti­tel auf­grund der Modell­haf­tig­keit ihrer mit­tel­al­ter­li­chen Stadt­struk­tur sowie ihrer mit­tel­al­ter­li­chen und barocken Archi­tek­tur. Im Rezept­buch legt Bam­berg einen beson­de­ren Fokus auf die histo­ri­sche Gärt­ner­stadt und die bis heu­ti­ge leben­di­ge Gärt­ner­tra­di­ti­on, die 2016 als „Inner­städ­ti­scher Erwerbs­gar­ten­bau in Bam­berg“ in das bun­des­wei­te Ver­zeich­nis des Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men wur­de. Vor­ge­stellt wird die Zube­rei­tung der gefüll­ten Zwie­bel in Rauch­bier­so­ße – eine Kom­bi­na­ti­on gleich zwei­er hie­si­ger Spe­zia­li­tä­ten: Die Bam­ber­ger birn­för­mi­ge Zwie­bel zählt zu den loka­len, opti­mal an die ört­li­chen Stand­ort­be­din­gun­gen ange­pass­ten Gemü­se­sor­ten, wäh­rend das bekann­te Rauch­bier aus der Bam­ber­ger Brau­kul­tur nicht weg­zu­den­ken wäre.

Wei­te­re Bei­trä­ge etwa aus Bor­deaux (Frank­reich), Wien (Öster­reich), War­schau (Polen), Phil­adel­phia (USA), Que­bec (Kana­da) oder Rauma (Finn­land) garan­tie­ren geschmack­li­che Viel­falt und brei­te Ein­blicke in das Welt­erbe Nord­west-Euro­pas und Nord­ame­ri­kas. Online abruf­bar ist das eng­lisch­spra­chi­ge OWHC-Rezept­buch hier. Das Rezept­buch ist im Welt­erbe-Besu­cher­zen­trum und in den Bam­ber­ger Stifts­lä­den erhältlich.