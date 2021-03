Der HC Erlan­gen wech­selt zur Sai­son 21/22 sei­nen Aus­rü­ster und wird zur neu­en Spiel­zeit eine lang­fri­stig ange­leg­te Part­ner­schaft mit einem der größ­ten Sport­ar­ti­kel­her­stel­ler der Welt ein­ge­hen. Adi­das wird als Kom­plett­aus­rü­ster den HC Erlan­gen mit Schu­hen, Tri­kots und Team­be­klei­dung aus­stat­ten. Damit erwei­tert die in Her­zo­gen­au­rach ansäs­si­ge Mar­ke mit den drei Strei­fen das loka­le Spon­so­ring in der frän­ki­schen Hei­mat. Der HC Erlan­gen wird somit ab der neu­en Sai­son der ein­zi­ge Hand­ball­ver­ein in Deutsch­land sein, der eine direk­te Part­ner­schaft mit adi­das geschlos­sen hat.

Als Aus­hän­ge­schild der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg will der HC Erlan­gen gemein­sam mit sei­nem neu­en Aus­rü­ster adi­das sei­ne posi­ti­ve Ent­wick­lung wei­ter vor­an­trei­ben. Die Bekannt­ga­be der Part­ner­schaft mit der glo­ba­len Sport­mar­ke aus Her­zo­gen­au­rach ist für den Erlan­ger Hand­ball­club ein gro­ßer Schritt, denn neben welt­weit bekann­ten Sport­ver­ei­nen wird von nun an auch der frän­ki­sche Hand­ball Erst­li­gist HC Erlan­gen mit einem Direkt­ver­trag in die adi­das-Fami­lie auf­ge­nom­men. Nicht nur des­halb freut sich HCE-Geschäfts­füh­rer René Sel­ke über die Zusam­men­ar­beit mit dem Glo­bal Play­er adidas:

“Wir sind wirk­lich sehr stolz auf den neu­en Aus­rü­stungs­ver­trag mit adi­das. Die Part­ner­schaft zeigt die loka­le Ver­bun­den­heit des Sport­ar­ti­kel­her­stel­lers aus Her­zo­gen­au­rach und ist auch ein star­kes Zei­chen für die Ent­wick­lung des HC Erlan­gen in den letz­ten Jah­ren. Bei­de Mar­ken pas­sen ein­fach her­vor­ra­gend zusam­men und ich bin mir sicher, dass wir in der Zukunft erfolg­reich zusam­men­ar­bei­ten wer­den. Ich möch­te mich auch herz­lich bei allen Betei­lig­ten für die kon­struk­ti­ven und ziel­füh­ren­den Gesprä­che in den letz­ten Mona­ten dan­ken und freue mich schon dar­auf, unse­re Mann­schaf­ten ab näch­ster Sai­son in Tri­kots mit den drei Strei­fen spie­len zu sehen ”.

In der Zen­tra­le des welt­weit bekann­ten Sport­ar­ti­kel­her­stel­lers im frän­ki­schen Her­zo­gen­au­rach ist die Freu­de über die Zusam­men­ar­beit eben­falls groß:

„Der HC Erlan­gen steht für Spit­zen­hand­ball in Fran­ken. Wir freu­en uns, mit der neu geschlos­se­nen Part­ner­schaft unser regio­na­les Enga­ge­ment wei­ter zu bekräf­ti­gen. Her­zo­gen­au­rach ist die Hei­mat der drei Strei­fen und die Sport­för­de­rung in der Regi­on liegt uns beson­ders am Her­zen“, sag­te Roland Aus­chel, Mit­glied des Vor­stands der adi­das AG und ver­ant­wort­lich für den Bereich Glo­bal Sales.