COBURG. Als die Kri­mi­nal­po­li­zei am Mitt­woch­mor­gen eine Cobur­ger Woh­nung betritt, haste­te ein Bewoh­ner in sein Zim­mer und ver­such­te ein Glas, gefüllt mit Mari­hua­na, auf das Dach des zwei­stöcki­gen Gebäu­des zu wer­fen. Die Kri­mi­nal­be­am­ten zogen ihn durch ein Fen­ster wie­der ins Haus.

Ein schnel­les Han­deln war den Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg am Mitt­woch, gegen 10.30 Uhr, abver­langt. Als sie in ande­rer Sache eine Woh­nung in der Cobur­ger Innen­stadt betra­ten, sahen sie einen Bewoh­ner in das eige­ne Zim­mer eilen. Die­ser nahm ein Glas­ge­fäß, klet­ter­te aus dem Fen­ster und schmiss die­ses auf das Dach des Gebäu­des. Um die­sen Ver­dun­ke­lungs­ver­such zu ver­ei­teln und die Gefahr eines Fen­ster­stur­zes zu unter­bin­den, fass­ten die Beam­ten den Mann und zogen ihn wie­der durch das Fen­ster ins Haus. Das gefüll­te Glas mit Mari­hua­na im hohen zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich stell­ten sie sicher. Der Mann muss sich nun straf­recht­lich wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.