Flat­tern­de Schmet­ter­lin­ge, bun­te Oster­ha­sen, ver­zier­te Oster­ei­er – pas­send zu Ostern hat das Stadt­mu­se­um Erlan­gen eine abwechs­lungs­rei­che Bastel­tü­te für Kin­der ab 6 Jah­ren zusammengestellt.

Da wegen der Coro­na-Schutz­be­stim­mun­gen momen­tan noch kei­ne Aktio­nen für Kin­der im Muse­um mög­lich sind, gibt es den Oster-Bastel­spaß „to go“. Ab Frei­tag, 26. März, kön­nen die Tüten im Muse­ums­ge­bäu­de am Mar­tin-Luther-Platz wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten (Di, Mi, Fr 9 – 17 Uhr, Do 9 – 20 Uhr, Sa, So, Fei­er­ta­ge 11 – 17 Uhr) abge­holt werden.

Die­se Akti­on des Stadt­mu­se­ums ist kosten­los und gilt nur, solan­ge der Vor­rat an vor­be­rei­te­ten Bastel­tü­ten reicht.