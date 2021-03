Schnell­test­sta­tio­nen im Hofer Land führ­ten am Wochen­en­de über 1500 Tests durch

An den Schnell­test­sta­tio­nen im Land­kreis sowie an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on in Hof haben sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de 1.515 Per­so­nen mittels…