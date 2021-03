Am 3. Mai 2018 wur­de der so genann­te Wal­ly-Maus-Weg für Fami­li­en mit Kin­dern eröff­net der als Wan­der­weg mit Mit­mach­sta­tio­nen rund um Göß­wein­stein führt. Die­ser seit­her beson­ders bei Kin­dern belieb­te Wan­der­weg ist auch heu­er wäh­rend der Coro­na-Ein­schrän­kun­gen begeh­bar. Dar­auf weist die Tou­rist-Info Göß­wein­stein hin. Um den Weg bege­hen zu kön­nen ist ein Star­ter­pa­ket sinn­voll das es ab sofort wie­der bei der Tou­rist-Info und im Wall­faht­smu­se­um gibt.

Etwa 6000 sol­cher Star­ter­pa­ke­te wer­den jäh­lich benö­tigt die aber auch jemand ein­packen muss. Und dies ist sehr zeit­auf­wän­dig und von den Mit­ar­bei­te­rin­nen des Tou­ris­mus­bü­ros kaum zu schaf­fen. Bei der Vor­be­rei­tung für die Fach­ta­gung „Kir­che und Tou­ris­mus“ erstell­te die neue Göß­wein­stei­ner Tou­ris­mus­chefin Moni­ka Merz zusam­men mit Ger­trud Wies­hei­er eine Power­point-Prä­sen­ta­ti­on mit Video­se­quen­zen. Dabei kam ihr der Gedan­ke, dass es momen­tan im BRK-Senio­ren­heim, bedingt durch Con­ro­na, bestimmt vie­le Men­schen gibt, die sich ein­sam und nutz­los füh­len. Kur­zer­hand nahm sie des­halb Kon­takt mit der Lei­te­rin der Tages­pfle­ge, Hei­ke Schu­bert auf die total begei­stert von ihrer Idee war, das ihre Schütz­lin­ge die Star­ter­pa­ke­te für die Kin­der packen könnten.

„Es ist ein schö­nes Gefühl die Gemein­de zu unter­stüt­zen und ein Teil davon zu sein“, sagt Schu­bert beim Pres­se­ter­min wäh­rend sich die vier Damen der Tages­pfle­ge Ger­da Schmid, Rena­te Lan­ge, Lilo Gru­now und Mar­ga­re­ta Made­rer freu­en als sie die Tüten für die Kin­der befül­len. „Die Senio­ren sind mit gro­ßer Begei­ste­rung und Ehr­geiz dabei und freu­en sich, etwas Sinn­vol­les machen zu kön­nen“, sagt Schu­bert. Denn Ziel der Ein­rich­tung der Tages­pfle­ge, die aktu­ell 19 Senio­rin­nen und Senio­ren regel­mä­ßig besu­chen, sei die Erhal­tung und För­de­rung von prak­ti­schen, sozia­len, moto­ri­schen und kogni­ti­ven Fähig­kei­ten. „Immer wenn ich hier bin geht es mir gut“, sagt Lilo Gru­now aus Hüh­ner­loh, die frü­her als Wall­fahrts­fuß­pfle­ge­rin in Göß­wein­stein sehr bekannt war. Die Tages­pfle­ge im BRK-Senio­ren­zen­trum Göß­wein­stein hat immer von Mon­tag bis Frei­tag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöff­net und neben einem Fahr­dienst für die Tages­pfle­ge­gä­ste ach­tet man auch auf eine aus­ge­wo­ge­ne, fri­sche und regio­na­le Ernährung.

Das Star­ter­pa­ket für die Kin­der beinhal­tet eine Papier­tü­te, in der eine Ker­ze, ein Stück Stoff mit Bin­de­schnur, ein Set mit Bunt­stif­ten, die Bro­schü­re mit Wan­der­weg und Beschrei­bung der ein­zel­nen Sta­tio­nen, und ein Blatt Papier ist. Außer­dem gehört ein Stock dazu. So ist zum Bei­spiel an der ersten Sta­ti­on aus dem Stoff mit Bin­de­schnur und Stock das Wan­der-Bün­del zu schnü­ren. An der letz­ten Sta­ti­on wird dann die Ker­ze ange­zün­det. Wenn die Fami­li­en den Weg gegan­gen sind, kön­nen sie die Papier­tü­te ganz nor­mal ent­sor­gen. Da alle Gegen­stän­de sozu­sa­gen „Ein­weg“ sind, muss da auch nichts des­in­fi­ziert wer­den. Aller­dings soll­ten die Fami­li­en auf­grund der Coro­na-Lage auf dem Wan­der­weg auch den Min­dest­ab­stand von 1,50 Metern zu ande­ren einhalten.

„Wir freu­en uns auch über wei­te­re Ehren­amt­li­che, die für uns Tüten packen. Ausser­dem brau­chen wir noch Stoff­s­pen­den, da in jedem Paket für das Wan­der­bün­del ein Stück Stoff 50 x 50 Zen­tim­ter liegt. Dank­bar sind wir auch für Stöcke, wenn zum Bei­spiel jemand sei­ne Hecke schnei­det. Ein Stock soll­te ein bis zwei Zen­ti­me­ter Durch­mes­ser und Län­ge zir­ka einem Meter haben“, erklärt Merz. Die Star­ter­pa­ke­te bekommt man in der Tou­rist­info und im Wall­fahrts­mu­se­um. Die Tou­rist-Info im Haus des Gastes hat aktu­ell von Mon­tag bis Frei­tag 9 bis 12 Uhr geöff­net und Don­ners­tag zusätz­lich von 13 bis 16 Uhr. „Ob wir über Ostern offen haben, kommt auf das wei­te­re Coro­na-Gesche­hen an“ so Merz. Die aktu­el­len Öff­nungs­zei­ten wer­den aber stän­dig auf der Home­page unter https://​www​.feri​en​zen​trum​-goess​wein​stein​.de/​de/ oder auf Face­book aktual­li­siert. Wer Inter­es­se an der Tages­pfle­ge des BRK hat kann sich bei Hei­ke Schu­bert unter Tele­fon 09242/740923 informieren.