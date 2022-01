Ziel des Besuchs der Gene­rä­le war, sich ein Bild der Amts­hil­fe vor Ort zu machen, sich über Abläu­fe und Erkennt­nis­se zu infor­mie­ren und den ein­ge­setz­ten Sol­da­ten für ihre Arbeit zu dan­ken. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger schloss sich die­sem Dank an: „Ohne die Hil­fe der Sol­da­ten hät­ten wir das Aus­bruchs­ge­sche­hen in den Bay­reu­ther Alten- und Pfle­ge­hei­men und spe­zi­ell dem ‚Haus am Rose­park‘ nicht in den Griff bekommen.“

Und Ulrich Ber­tels­ho­fer, Lei­ter Pfle­ge der Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz der Stadt Bay­reuth, ergänzt: „Ohne den schnel­len und orga­ni­sier­ten Ein­satz der Sol­da­ten hät­ten wir den Betrieb des Hei­mes nicht auf­recht erhal­ten können.“