Die Ände­rung bezieht sich sowohl in der Stadt als auch im Land­kreis auf die bis dato gel­ten­de Rege­lung hin­sicht­lich der Abschluss­klas­sen der Gym­na­si­en und FOS/BOS. In die­sem Punkt ori­en­tie­ren sich Stadt und Land­kreis ab dem 1. März an der Ver­ord­nung des Frei­staa­tes Bay­ern. Das bedeu­tet, die Abschluss­klas­sen der Gym­na­si­en sowie der FOS/BOS und Berufs­schu­len keh­ren ab Mon­tag (01.03.21) in den Prä­senz- bzw. Wech­sel­un­ter­richt (über­all dort, wo Min­dest­ab­stän­de nicht ein­ge­hal­ten wer­den kön­nen) zurück.

Alle wei­te­ren Rege­lun­gen der All­ge­mein­ver­fü­gun­gen von Stadt und Land­kreis Hof, die ins­be­son­de­re Schutz­maß­nah­men für Alten- und Pfle­ge­hei­me, Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen sowie Kli­ni­ken fest­le­gen (zu fin­den unter https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​w​e​i​t​e​r​e​-​m​a​s​s​n​a​h​m​e​n​-​i​m​-​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​h​of/ und https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​w​e​i​t​e​r​e​-​m​a​s​s​n​a​h​m​e​n​-​i​n​-​d​e​r​-​s​t​a​d​t​-​h​of/) behal­ten bis ein­schließ­lich 7. März ihre Gültigkeit.