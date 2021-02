Sude Industrietechnik

Die Sude Indu­strie­tech­nik mit Sitz in Erlan­gen, bie­tet lang­jäh­ri­ge Erfah­rung, kom­pe­ten­te Bera­tung, hoch­wer­ti­ge Pro­duk­te und einen schnel­len Lie­fer­ser­vice rund um den Bereich Drucklufttechnik.

Eine fach­män­ni­sche Bera­tung für Druck­luft­an­wen­dun­gen aller Art, ins­be­son­de­re unter den Aspek­ten Ener­gie­ein­spar­po­ten­tia­le und Betriebs­si­cher­heit sind das Cre­do des Unter­neh­mens. Dabei legt der Kom­plett­an­bie­ter gemein­sam mit sei­nen Part­nern Wert auf pas­sen­de Lösun­gen, von der Kom­pres­sor­sta­ti­on, über die Ring­lei­tung, dem Lei­tungs­zu­be­hör mit Arma­tu­ren bis hin zur Anwen­dung und dem pas­sen­den Druckluftwerkzeug.

Auch in Zei­ten der Pan­de­mie steht das Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men allen Gewer­be­trei­ben­den von Mon­tag bis Don­ners­tag von 7.45 bis 17.00 Uhr und frei­tags von 7.45 bis 15.00 Uhr mit Rat und Tat zur Sei­te. Bei Besu­chen in den Räum­lich­kei­ten auf der Frau­en­au­ra­cher Stra­ße 61 in Erlan­gen wird dabei selbst­ver­ständ­lich auf die Ein­hal­tung der aktu­el­len Hygie­ne­vor­ga­ben geachtet.

Zudem steht allen Kun­den auf der Home­page www​.sude​-indu​strie​tech​nik​.de mit dem eige­nen E‑Shop ein 24-Stun­den Bestell­ser­vice zur Verfügung.

Ein wei­te­rer Plus­punkt, der für das enga­gier­te und hei­mat­ver­bun­de­ne Unter­neh­men spricht, sind die Akti­vi­tä­ten rund um den Umwelt­schutz. Denn nicht nur die Kun­den pro­fi­tie­ren von den Ener­gie­spar­kon­zep­ten. Sude Indu­strie­tech­nik ist Pre­mi­um­spon­sor der Bee Socie­ty und hat seit Juni 2020 mit „Sude‑1“ ein eige­nes Bie­nen­volk in Erlangen.

Wenn Sie also Ihre alte Druck­luft­an­la­ge schon drin­gend ein­mal auf Vor­der­mann brin­gen woll­ten, oder eine neue Anla­ge benö­ti­gen, freu­en sich die kom­pe­ten­ten Mit­ar­bei­ter von Sude Indu­strie­tech­nik auf Ihre Kontaktaufnahme.