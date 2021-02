Das Levi Strauss Muse­um lädt in Zusam­men­ar­beit mit AGIL Bam­berg herz­lich ein zu unse­rer kosten­lo­sen und offe­nen Live­stream-Füh­rung durch das Levi Strauss Muse­um am Sonn­tag den 07.02.2021 um 17 Uhr.

In die­ser für Kul­tur­ein­rich­tun­gen schwie­ri­gen Zeit bie­tet die vir­tu­el­le Füh­rung eine Alter­na­ti­ve zum rea­len Muse­ums­be­such. Hier­zu müs­sen die jewei­li­gen Pri­vat­räu­me nicht ver­las­sen wer­den. Ein Muse­ums­päd­ago­ge ist vor Ort und besucht in Echt­zeit zusam­men mit Ihnen das Muse­um. Hier­bei han­delt es sich jedoch kei­nes­wegs um einen vor­ge­fer­tig­ten Video-Rund­gang, der immer wie­der gleich abge­spielt wird! Die Tour ist live, es kön­nen im Anschluss auch Fra­gen beant­wor­tet wer­den. Für Schu­len gibt es noch Begleit­ma­te­ri­al zur Vor- und Nach­be­rei­tung. Alles was von den Gästen dafür benö­tigt wird, ist ein PC oder ein mobi­les End­ge­rät mit Kame­ra und ein Inter­net­zu­gang! Dann kön­nen bis zu 100 Besu­cher bequem von zuhau­se aus teil­neh­men. Den Zugangs­link fin­den Sie unter www.levi ‑strauss-muse­um .de/​aktuell oder auf der Face­book­sei­te des Museums.