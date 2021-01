Das Baye­ri­sche Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um stellt der Stadt Bay­reuth FFP2-Schutz­mas­ken für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge zur Ver­fü­gung. An die Haupt­pfle­ge­per­son wer­den drei Schutz­mas­ken aus­ge­ge­ben. Die Ver­tei­lung der Mas­ken erfolgt zum einen über die ambu­lan­ten Pfle­ge­dien­ste, sofern die­se bei der Pfle­ge ein­be­zo­gen sind. Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, wel­che die Pfle­ge allei­ne über­neh­men, kön­nen sich die FFP2-Mas­ken direkt bei der Stadt­ver­wal­tung orga­ni­sie­ren. Die Mas­ken wer­den per Post ver­sandt. Hier­zu bit­te eine Mail oder eine Fax-Mit­tei­lung mit Nach­weis zum Pfle­ge­grad (Schrei­ben der Pfle­ge­kas­se) und Anga­be der Adres­se an das Senio­ren­amt schicken (E‑Mail seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de | Fax: 0921 / 25–1608). Wer weder über einen E‑Mail-Account noch über ein Fax­ge­rät ver­fügt, kann sei­ne Schutz­mas­ken gegen Vor­la­ge eines Nach­wei­ses zum Pfle­ge­grad in der Aus­stel­lungs­hal­le des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, abho­len. Der Zugang zur Aus­stel­lungs­hal­le wird über den Neben­ein­gang am Park­platz Rich­tung Hohen­zol­lern­ring ermög­licht. Abhol­zei­ten: Mon­tag bis Don­ners­tag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Frei­tag von 10 bis 12 Uhr. Für Rück­fra­gen steht das Senio­ren­amt der Stadt, Tele­fon 0921 / 25–1619, zur Verfügung.