FORCH­HEIM. Auf hoch­wer­ti­ge Bau­ma­schi­nen und Werk­zeug hat­ten es bis­lang Unbe­kann­te abge­se­hen, die am Diens­tag­mor­gen in eine Zim­me­rei in Forch­heim ein­bra­chen. Die Täter ent­ka­men mit einem Ford Tour­neo der Fir­ma, an dem die Kenn­zei­chen „FO-HB 118“ ange­bracht waren. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen ver­schaff­ten sich die Ein­bre­cher in den Mor­gen­stun­den auf dem Gelän­de der Zim­me­rei in der Stra­ße „Breit­wei­dig“ über eine gewalt­sam geöff­ne­te Türe Zutritt zu einer der Hal­len mit dar­in befind­li­chen Büros. Sie durch­such­ten sämt­li­che Räu­me und erbeu­te­ten zahl­rei­che Bau­ma­schi­nen und Werk­zeu­ge, ins­be­son­de­re der Mar­ke „Hil­ti“. Mit einem Ford Tour­neo Prit­schen­wa­gen, der in einer Hal­le abge­stellt war, konn­ten die Täter samt ihrer Beu­te unbe­hel­ligt flüch­ten. Das Fahr­zeug hat ein schwar­zes Füh­rer­haus, sil­ber­far­be­ne Bord­wän­de und trägt die Auf­schrift „Holz­bau Blüm­lein“. Die ent­wen­de­ten Maschi­nen und der Ford haben einen Gesamt­wert von zir­ka 100.000 Euro.

Die Ermitt­ler fragen:

Wer hat am Diens­tag, in den Mor­gen­stun­den, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Stra­ße „Breit­wei­dig“, nahe der B470, beobachtet?

Wem hat den schwar­zen Ford Tour­neo Prit­schen­wa­gen mit der Auf­schrift „Holz­bau Blüm­lein“ und den Kenn­zei­chen „FO-HB 118“ nach Diens­tag­mor­gen noch gesehen?

Wer kann sonst Anga­ben machen, die im Zusam­men­hang mit der Tat ste­hen könnten?

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.