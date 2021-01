Im neu­en Gewand und mit leuch­ten­den Far­ben prä­sen­tiert sich das neue Unter­kunfts- und Gastro­no­mie­ver­zeich­nis, das von Coburg Mar­ke­ting her­aus­ge­ge­ben wur­de. Auf 16 Sei­ten wer­den unter ande­rem alle Cobur­ger Hotels, Gast­hö­fe, Pen­sio­nen, Pri­vat­zim­mer, Feri­en­woh­nun­gen und Feri­en­häu­ser mit Lei­stungs- und Preis­an­ga­ben vor­ge­stellt, die über den Ver­ein „Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V.“ buch­bar sind. Zusätz­lich ent­hält die neue Aus­ga­be ein Ver­zeich­nis der in der Stadt Coburg ansäs­si­gen Restau­rants, Bistros und Cafés. „Wir möch­ten unse­ren Gästen einen Mehr­wert bie­ten, wenn sie uns besu­chen. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen in unse­rer Tou­rist-Infor­ma­ti­on und auch unse­re Gäste­füh­rer erle­ben immer wie­der, dass genau danach gefragt wird: ‚Wo kön­nen wir über­nach­ten und essen gehen?‘“, erklärt Kath­rin Wort­mann, Lei­te­rin der Abtei­lung Tou­ris­mus bei Coburg Marketing.

Web­ver­si­on mit inter­ak­ti­ven Links

Das Unter­kunfts- und Gastro­no­mie­ver­zeich­nis ist als Down­load unter www​.coburg​-tou​rist​.de/​de/ unter­kunft-gastro­no­mie abruf­bar. Die digi­ta­le Ver­si­on ent­hält inter­ak­ti­ve Links, wel­che direkt auf die jewei­li­ge Unter­kunft wei­ter­lei­ten. Wer das Ver­zeich­nis lie­ber in den Hän­den hal­ten möch­te, kann es über das Pro­spekt­be­stell­for­mu­lar kosten­frei unter www​.coburg​-tou​rist​.de/​d​e​/​s​e​r​v​i​c​e​-​i​n​f​o​/​k​o​n​t​a​k​t​-​s​e​r​v​i​c​e​/​d​o​w​n​l​o​ads anfor­dern. Gleich­zei­tig liegt es im Foy­er der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Herrn­gas­se zur Mit­nah­me aus. In Kür­ze wer­den die Unter­künf­te und Sehens­wür­dig­kei­ten in Stadt und Land­kreis von Coburg Mar­ke­ting ange­schrie­ben, um den aktu­el­len Bedarf an Pro­spek­ten abzufragen.