Die Frak­tio­nen im Bay­reu­ther Stadt­rat haben sich in der Sit­zung des Älte­sten­aus­schus­ses am ver­gan­ge­nen Mon­tag, 25. Janu­ar, dar­auf ver­stän­digt, in Anbe­tracht der Pan­de­miela­ge das Stadt­rats­gre­mi­um für die näch­ste Sit­zung auf frei­wil­li­ger Basis zu ver­klei­nern. Der Stadt­rat tagt daher am Mitt­woch, 27. Janu­ar, um 15 Uhr, im Atri­um der Schloss­ga­le­rie unter Vor­sitz von Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und 24 Stadtratsmitgliedern.