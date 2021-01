Zum zwei­ten Ver­kehrs­un­fall in die­ser Woche wur­den die FF Hemhofen/​Zeckern in den Kreu­zungs­be­reich der B470 alar­miert. Zwei PKW kol­li­dier­ten fron­tal und wur­den mas­siv beschä­digt. Drei Per­so­nen wur­den ins­ge­samt ver­letzt und vom Ret­tungs­dienst betreut und in die umlie­gen­den Kran­ken­häu­ser gebracht.

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hemhofen/​Zeckern sperr­te die Kreu­zung kom­plett, stell­te den Brand­schutz sicher, leuch­te­te die Unfall­stel­le bis zum Abtrans­port der Fahr­zeu­ge aus, nahm aus­lau­fen­de Betriebs­stof­fe auf und klemm­te die Bat­te­rien ab.

Nach der Unfall­auf­nah­me konn­te gemein­sam mit der Feu­er­wehr Oes­dorf der Ver­kehr wech­sel­sei­tig an der Ein­satz­stel­le vor­bei gelei­tet werden.

Kurz­in­fo