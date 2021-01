Wie­der kom­plett ist seit Anfang Janu­ar das Team des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments in der Regio­na­len Ent­wick­lungs­agen­tur des Land­krei­ses Bayreuth.

Als Nach­fol­ge­rin von Gesa Tho­mas, die zum Kli­ma­schutz­ma­nage­ment der Stadt Bay­reuth gewech­selt ist, bezie­hungs­wei­se als Eltern­zeit­ver­tre­tung für Sabi­ne Rüs­kamp konn­ten mit Lisa Seyfferth und Robin Fischer zwei kom­pe­ten­te und moti­vier­te Mitarbeiter/​innen gewon­nen werden.

Als ehe­ma­li­ge Geo­öko­lo­gie-Stu­den­tin der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist Lisa Seyfferth nun sowohl pri­vat als auch beruf­lich in die Regi­on zurück­ge­kehrt und wird ihre Erfah­run­gen aus vier Jah­ren Tätig­keit als Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin im Land­kreis Coburg in ihre Arbeit im Team der Regio­na­len Ent­wick­lungs­agen­tur ein­brin­gen. „Jede Kom­mu­ne bringt ihre eige­nen Her­aus­for­de­run­gen, struk­tu­rel­len Merk­ma­le und Akteurs­viel­falt mit sich“, sagt Lisa Seyfferth. „Ich freue mich dar­auf, die Beson­der­hei­ten des Land­krei­ses Bay­reuth ken­nen­zu­ler­nen und gemein­sam dafür pas­sen­de Ange­bo­te und Maß­nah­men für den Kli­ma­schutz zu stricken.“

Robin Fischer zog es als Umwelt­wis­sen­schaft­ler und Geo­gra­phen auch in den Land­kreis Bay­reuth. „Mir gefällt die Viel­falt der Regi­on und die frän­ki­sche Men­ta­li­tät! Hier den Kli­ma­schutz auf nah­ba­rem und direk­tem Weg vor­an­zu­trei­ben – das wird eine tol­le Sache!“. Beruf­li­che Erfah­rung sam­mel­te er bereits bei For­schungs­auf­ent­hal­ten in Süd­ame­ri­ka und in der Kli­ma­geo­gra­phie der Phil­ipps-Uni­ver­si­tät Mar­burg. „Ich freue mich auf vie­le span­nen­de Ideen, Pro­jek­te und Ver­an­stal­tun­gen rund um das The­ma Kli­ma­schutz im Land­kreis Bayreuth“.

Bernd Rot­ham­mel, der Lei­ter des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments, freut sich, dass das Team nach der Beset­zung der bei­den Teil­zeit­stel­len nun wie­der kom­plett ist, denn es gibt viel tun: „Unter ande­rem wol­len wir ein Maß­nah­men­pa­ket zur Anpas­sung an die Kli­ma­ver­än­de­rung schnü­ren, Informations‑, Bera­tungs- und Bil­dungs­an­ge­bo­te wei­ter aus­bau­en und an der Ent­wick­lung des Kli­ma-Checks von Maß­nah­men des Land­krei­ses mit­ar­bei­ten. Außer­dem ste­hen die Ver­bes­se­rung der Ener­gie­ef­fi­zi­enz der land­kreis­ei­ge­nen Gebäu­de und die Ver­fei­ne­rung der regio­na­len Treib­haus­gas­bi­lanz auf der Agen­da. Durch die Kli­ma­kri­se wird uns die Arbeit in den näch­sten Jah­ren sicher nicht ausgehen.“